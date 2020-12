Dorian Popa a dat lovitura. Care este averea lui, nimeni nu credea că este atât de bogat

Dorian Popa este unul dintre cei mai apreciați artiști de muzică ușoară din România, lucru care se vede și la bani. Cântărețul a făcut avere din pasiunea sa.

Dorian Popa, cu averea la control! Artistul are sume uriașe în contul bancar

Dorian Popa a descoperit secretul succesului. Vedeta are tot ce își dorește: haine de firmă, un bolid de lux și o casă la care mulți doar pot visa. Drumul înspre acestea, însă, nu a fost lipsit de dificultăți. Artistul s-a chinuit înainte de a duce viața bună de care se bucură astăzi. A muncit zi și noapte, s-a împrumutat și a strâns din dinți.

„Nu am vrut. A fost ambiția mea să fac numai atunci când Dumnezeu mi-a dat un bănuț în plus față de ce aveam ca să mănânc și să mă îmbrac. Eu, timp de șapte ani, acum râd și cu nevastă-mea, am stat într-o garsonieră care e mai mică decât garajul meu de acum. Garajul are 45 de metri pătrați și garsoniera are 37. Nu trebuie să te uiți întotdeauna la rezultatul final, ci și la sacrificiile făcute până atunci”, a declarat Dorian Popa într-un interviu pentru Antena Stars.

Lux și opulență, prin urmare, curioșii se întreabă cât are acum în conturi Dorian Popa. Ba chiar un internaut i-a adresat recent această întrebare.

Câți bani a băgat în casa din Domnești?

Artistul și-a dorit întotdeauna o casă de lux, de aceea a și investit în jur de 300 de mii de euro în noul său cămin. A pus la punct fiecare detaliu și a aranjat totul exact pe gustul lui. „Hai că vă zic o informaţie super fresh. Pentru că e interesant şi pentru cei care ascultă. Datorită faptului că am reuşit să ma ajut foarte mult de YouTube, am băgat vreo 170.000 de euro, dar sunt contravaloarea a vreo 220.000 de euro, adică am reuşit să am discount-uri, oferte, colaborări de vreo 50-60.000 de euro până acum.

Casa are 400 de metri pătraţi, piscină şi foişor. Şi 600 de metri pătraţi terenul. 400 de metri pătraţi are casa, sunt 3 etaje. Sunt investiţii colosale la o casă, iar de când construiesc îmi dau seama de ce spuneau oamenii: E greu să faci o casă!„, a spus Dorian Popa la Dimineaţa Blană, de la PRO FM.