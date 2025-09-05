Oana Zăvoranu explică de ce Mărioara Zăvoranu nu a acceptat niciodată căsătoria cu Pepe. „Cea mai mare greşeală a vieţii mele a fost”

În lumea showbizului românesc, poveștile de iubire sunt adesea însoțite de controverse, iar unele relații rămân în atenția publicului chiar și la ani buni după ce s-au încheiat. Oana Zăvoranu a vorbit recent despre un capitol delicat al vieții sale, legat de căsnicia cu Pepe și de opoziția pe care mama sa, Mărioara Zăvoranu, a avut-o față de această alegere. Declarațiile au fost făcute în cadrul emisiunii „Un podcast mișto by Bursucu” și scot la iveală noi detalii despre relația complicată dintre artistă, fostul ei soț și familia acesteia.

Regrete târzii și lecții de viață

În discuția purtată, Oana Zăvoranu a recunoscut că nu a știut să-și prețuiască mama așa cum ar fi trebuit. Actrița a mărturisit că astăzi, cu mintea de acum, ar fi apreciat-o mult mai mult pentru felul în care a încercat să o protejeze și pentru inteligența cu care a privit anumite situații.

„Mama mea a fost un om foarte deștept și îmi pare rău că nu am mintea de acum să-mi prețuiesc mama mult mai mult pentru tot ce a fost ea”, a spus Oana Zăvoranu, într-un moment de sinceritate.

Aceste cuvinte scot în evidență nu doar regretul personal, ci și faptul că timpul schimbă perspectiva asupra trecutului, iar deciziile luate în tinerețe pot căpăta alte înțelesuri odată cu trecerea anilor.

De ce nu a acceptat Mărioara Zăvoranu căsnicia cu Pepe

Unul dintre subiectele centrale discutate a fost opoziția fermă a Mărioarei Zăvoranu față de relația fiicei sale cu Pepe. Oana a explicat că mama ei nu a fost niciodată de acord cu această căsnicie, iar motivele au fost legate de diferențele majore dintre cele două familii.

„Mama mea nu avea cum să fie de acord, nici cu acest individ, nici cu familia lui, pentru că valorile noastre, mediile, absolut totul, ne diferenția”, a precizat Oana Zăvoranu.

O relație complicată între mamă și fiică

Deși Mărioara Zăvoranu a fost adesea văzută ca o figură puternică și chiar controversată în viața fiicei sale, declarațiile recente ale Oanei arată și o altă față a relației lor: dorința mamei de a-și proteja copilul și de a-i oferi direcția pe care o considera corectă.

Oana recunoaște astăzi că ar fi avut nevoie de mai multă înțelepciune pentru a vedea din timp ce încerca mama ei să îi transmită. Aceste regrete, împărtășite public, dau o notă umană și vulnerabilă unei povești despre care s-a scris mult de-a lungul timpului.