Oana Zăvoranu, doborâtă de pierderea omului care i-a salvat viața: „Cuvintele nu-mi pot cuprinde durerea. Cel mai iubit om!”

Oana Zăvoranu trece prin momente cumplite. Unul dintre cei mai importanți oameni din viața ei a murit subit. Anunțul a fost făcut chiar de vedetă, printr-un mesaj emoționant în care vobește despre cel care, timp de 16 ani, i-a fost „tată, frate, sfătuitor, ajutor, stâlp, cel mai loial și bun și inegalabil om în casa noastră”.

Clipe grele pentru Oana Zăvoranu. Cu toate că rareori își dezvăluie sensibilitatea, vedeta a vorbit acum deschis despre durerea uriașă ce o copleșește de când a aflat că omul care i-a fost mână dreaptă timp de aproape două decenii a murit subit.

Într-un mesaj emoționant publicat pe o platformă de social media, Oana punctează că bărbatul nu a fost un simplu angajat, ci era deja parte din familia ei și chiar i-a salvat viața, în 2012.

„Cuvintele nu pot cuprinde toata durerea pe care o am in inima si suflet

Am pierdut Vineri 26 Iulie,( zi blestemata pentru mine si ai mei) cel mai iubit OM dupa Sotul meu si BebIitu a noastra

Marius, mi-a fost timp de 16 ani, TATA, FRATE, SFATUITAOR, AJUTOR, STALP…si cel mai loial si bun si cuminte si inegalabil om in casa noastra

Marius nu a fost anjajatul nostru, Marius stia sa faca TOT ..de aceea tot ce e in casa este facut de mainile lui…

MARIUS A FOST FAMILIA MEA ASTA TARE MICA …si un OM CARE NU POATE FI INLOCUIT

Datorita lui Marius traiesc, in 2012 cand eram la un pas sa mor, el singur m-a tarat in dus si a sunat la 5 Smurduri ca sa ma salveze

Marius isi terminase cafeaua ieri , isi facuse un dus si se pregateaa sa vina la munca, la noi, la a doua casa a lui pe care o iubea ca pe a lui

L-a gasit sotia lui cu capul pe masa si timp de o ora au incercat sa il resusciteze…stop cardiac…

Eu nu voi mai fi niciodata la fel dupa ziua de ieri, unii oameni sunt ingeri pe pamant, iar atunci cand ei mor, moare si o parte din inima si sufletul tau si se duce cu ei..

Da, de ieri o bucatica din inima si sufletul meu

A PLECAT CU MARIUS

Plang in hohote, urlu de durere, ii tin hainutele la piept si nu pot sa accept ca la 59 de ani, in liniste Mariusica al noatru, familia noastra a plecat….

Ii aud vocea, am senzatia ca vine pe scara din spate si parca ii aud cheile in broasca de la poarta din fata

Marius te ador dincolo de cuvinte, ma rog ca sufletul tau sa ajunga acolo sus la cer direct la Dumnezeu…iti multumesc ca am avut privilegiul de a te avea 16 ani in viata mea si astept sa ne revedem in cer, acolo unde nimic nu mai doare si totul se spune ca e pace si iubire

Te iubesc Marius al meu unic, imi lipsesti Marius al meu bun, imi e cumplit de dor de tine si nu stiu ce am sa ma mai fac eu fara tine in viata mea

Te iubesc Tatal, Prietenul, Ocrotitorul si Cel mai loial om din viata mea asta grea

Te voi iubi pana la moarte, nu v a trece o zi fara sa fii in sufletul si in inima mea

Cu inima sfasiata, cu sufletul tandari

Te ador Sufletul meu Bun, Oana”, a scris Oana Zăvoranu.