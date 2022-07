Oana Zăvoranu, executată silit! Câte mii de euro datorează și cui a dat „țeapă”

Lovitură uriașă pentru fosta soție a lui Pepe! Găsită vinovată de acuzațiile ce i s-au adus în instanță și totodată refuzând să își plătească datoriile, Oana Zăvoranu a fost executată silit. Întregul scandal are legătură cu fostul manager al clinicii medicale patronată de brunetă. Iată câte mii de euro datorează și cui a dat țeapă Oana Zăvoranu!

Fosta soție a lui Pepe se confruntă cu o situație extrem de solicitantă din punct de vedere financiar. Oana Zăvoranu a moștenit de la mama sa o sumă frumoasă de bani. O parte dintre aceștia i-a investit într-o clinică medicală la care l-a angajat ca manager pe medicul Ioan Bogdan Furtună. Cadrul medical face parte în prezent din echipa managerială a Spitalului Colțea.

Ioan Bogdan Furtună a activat la clinica Oanei Zăvoranu în perioada anilor 2017-2018. Din cauza unor neînțelegeri, însă, bărbatul a demisionat din funcția de manager. Ulterior, medicul a acuzat-o pe brunetă că nu și-a îndeplinit obligațiile financiare și a depus o plângere penală împotriva sa.

Potrivit declarațiilor de la acea vreme ale cadrului medical, Oana Zăvoranu îi datora 40.000 de euro. Însă vedeta, când a auzit despre pretențiile fostului angajat, ar fi încercat să-l șantajeze prin intermediul avocatului său. Astfel, Oana Zăvoranu i-a cerut medicului, prin avocatul Călin Ionuț Silviu, să plătească 800.000 de euro.

„M-au șantajat pentru o sumă de bani. Amenințările au venit sub forma unui posibil scandal în presă, cu prejudicii de imagine. Mi-au zis că mă distrug în presă. Mi-au cerut 800.000 de euro. După aceea, au scăzut la 300.000 de euro”, a declarat, la acea vreme, medicul Bogdan Furtună.

Fostul manager al clinicii Oanei Zăvoranu a considerat situația inacceptabilă. Prin urmare, el a înaintat împotriva brunetei o plângere penală la Curtea de Apel din București. Ulterior, Oana Zăvoranu a fost dată în judecată pentru șantaj.

„Curtea de Apel a constatat infracțiunea, în urma plângerii mele și au trimis-o în judecată. Eu nu am chemat-o în judecată. Eu am răspuns solicitărilor organelor abilitate. Nu am nici o teamă, decât cea de Dumnezeu. Dacă greșesc, îmi asum și răspund”, spunea, atunci, medicul Bogdan Furtună.