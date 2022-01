Oana Zăvoranu, despre relația cu tatăl ei. Vedeta a făcut dezvăluiri emoționante

Oana Zăvoranu este una dintre cele mai controversate și cunoscute vedete din România. Este o femeie puternică, independentă și temperamentală, demonstrând că poate face față oricărei greutăți în viață. În spatele acelei forțe se ascunde o femeie sensibilă, atunci când vine vorba despre familia sa. Diva a făcut mărturisiri emoționante legate de regretatul său tată și relația dintre cei doi.

Oana Zăvoranu și-a surprins, recent, fanii cu declarații înduiosătoare privind relația pe care a avut-o cu tatăl ei, Ioan Bănicioiu. Frumoasa actriță și-a deschis sufletul și le-a mărturisit celor de la Antena Stars despre cât de apropiată era, în copilărie și adolescență, de părintele său, pe care-l pusese pe un piedestal.

Oana Zăvoranu își amintește de clipele pe care le petrecea în compania tatălui său, fiind răsfățata casei, alintată „prințesa lui tata”. De asemenea, puțini știu faptul că pe Oana Zăvoranu o cheamă, de fapt, Ioana, acesta fiind numele pe care tatăl său l-a ales, pentru ca ambii să fie sărbătoriți în aceeași zi.

Tatăl actriței Oana Zăvoranu îi făcea toate poftele, dar a învățat-o și multe lecții de viață. Controversata divă povestește că Ioan Bănicioiu era un om plin de viață și extrem de glumeț.

„O prințesă trebuie să fie curată, o prințesă care miroase urât, nu e prințesă, o prințesă care nu are dinții curați, nu e prințesă. Dacă nu are lenjerie intimă curată, de la tata am învățat că o prințesă trebuie să știe să facă și curățenie dacă e singură în castel și nu are pe nimeni în jur.”, a mai spus celebra actriță Oana Zăvoranu, conform sursei citate.