Oana Zăvoranu, decisă să-l execute cu orice preț pe Luis Lazarus. ”O să aflu și cât lapte a supt de la maică-sa!” EXCLUSIV

Vedeta spune că a pus judecătorii executorești pe urmele acestuia, după ce a câștigat în urmă cu circa șase luni un proces foarte important pentru ea.

Ea s-a considerat profund jignită de afirmațiile acestuia la adresa ei, făcute într-un anume context, și ca atare s-a adresat instanței. Care în cele din urmă i-a dat dreptate.

Nu tu o mașină, fie ea și un Tico, nu tu o bicicletă, nu tu o pereche de chiloți. Dar, Oana Zăvoranu nu se lasă. Tot o să-l găsesc cu ceva, nu am nicio îndoială!”, a declarat ea pentru impact.ro .

Una peste alta, în jur de 20.000 de euro. Însă, ce să vezi, Vasilică Țuțurică nu are niciun bun trecut pe numele său.

”Lazarus nu are nimic pe numele său”

Vedeta afirmă că una dintre hibele legilor noastre e faptul că lasă lucrurile la jumătate:

Ca atare, Lazarus nu are nimic pe numele său. Dar el are de plătit niște bani. Ce spune legea? Că trebuie să aștept!”.

Oana Zăvoranu susține că într-un asemenea caz, cel în culpă ar trebui să opteze fie pentru executarea unor ore de muncă în folosul comunității, fie să fie închis pentru evitarea executării senținței.

Pe de altă parte, Oana Zăvoranu spune că colaborarea sa cu primarul Cristian Piedone s-a născut ”fiindcă așa au vrut astrele”.

”Toată lumea s-a interest de colaborarea mea cu Primăria Sectorului 5. Ei bine, e pur voluntară și o fac în timpul meu liber.

Am acceptat să colaborez cu Piedone fiindcă mie mi se pare un om gospodar. Cu toții avem păcate.

Important e ca atunci când tragem linie să existe și lucruri frumoase. Or, el are și așa ceva. De aceea am acceptat să colaborăm. De ce acum și nu altcândva?

Fiindcă acum s-au aliniat astrele! Și ce poți face împotriva unor conjuncturi astrale? Nimic, decât să te supui astrelor!”, spune în stilul ei caracteristic Oana Zăvoranu.