Oana Zăvoranu a pierdut procesul, iar acum e bună de plată. Situația halucinantă în care a ajuns vedeta

Oana Zăvoranu a ajuns la capătul tunelului. Cunoscuta actriță din Sacrificiul a pierdut un proces important, iar acum trebuie să plătească pe măsură. De ce situația în care se află este halucinantă?

Oana Zăvoranu a primit o veste care nu i-a fost deloc pe plac. Deși și-a demonstrat nevinovăția, instanța a găsit-o la final vinovată. Este vorba despre procesul în care se află cu patronii casei de bătrâni în care este internată bunica sa. Oana a fost obligată recent să plătească niște facturi pe care le-a mai plătit odată, arată o instanță. În cadrul unui alt proces, actrița a demonstrat că nu-și are locul în această conjunctură, dar judecătorii au dispus executarea silită a vedetei la solicitarea administratorilor azilului în cauză.

”Admite cererea. Încuviinţează executarea silită. Fără cale de atac”, a fost decizia magistraților. Omul de afaceri cu care se judeca a susținut că actrița ar fi uitat să achite cazarea pentru bunica ei, dar aceasta a declarat că bărbatul doar vrea să o stoarcă de bani prin plângerile nefondate ale sale pe baza unor povești inventate. Oana a avut câștig de cauză inițial, ulterior afaceristul nu a fost mulțumit de verdict și a formulat apel.

„Am luat-o cu râie de acolo şi slabă, vai de capul ei. Încercând să o luăm de câteva ori şi până nu am câştigat în primă instanţă, nu ne-au lăsat să o luăm. Luaţi-o, dar nu o luaţi, că pot să mulg bani de la tine şi pot să spun pe la tv că ai abandonat-o – chestii de fac oamenii mărunţi. Nu aveam cum să îmi achit datoriile, din moment ce eu nu am semnat niciun contract cu azilul respectiv. În perioada aceea, în apartament stătea o individă, prietenă cu mama şi ea a semnat actele cu acest azil, de unde am luat-o”

Oana Zăvoranu