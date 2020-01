EXCLUSIV Cum răspunde Pepe, după ce Oana Zăvoranu i-a scris de Crăciun. Anunțul care o va înfuria pe fosta lui soție

Scandalul dintre Oana Zăvoranu și Pepe nu s-a încheiat nici acum? S-au judecat în instanță, s-au jignit și criticat peste măsură, iar Oana a decis ca de sărbătorile din anul precedent să abordeze altfel scandalul dintre ei. Cum a răspuns cântărețul mesajului actriței din Sacrificiul?

Cum a răspuns Pepe mesajului Oanei Zăvoranu de Crăciun?

Scandalul dintre Oana și Pepe pare nesfârșit. După ce ani de zile și-au spălat rufele în public, războiul dintre ei a luat o altă turnură. Pepe mărturisea în anul 2011 că soția sa, Oana, l-a înșelat cu Tudor Ionescu, tânăr care dorea cu ardoare să intre în politică. De atunci, cei doi au rupt orice legătură, moment în care fanii fostului cuplu au crezut că actorii au dat uitării dușmăniile adunate de-a lungul anilor. Vedetele și-au refăcut viața: actrița din Sacrificiul s-a căsătorit cu Alex Ashraf, un bărbat cu 15 ani mai tânăr decât ea, iar Pepe și-a făcut o familie alături de Raluca Pastramă, care i-a dăruit două fetițe. De Crăciun însă, Oana a vrut să facă pace cu trecutul, așa că i-a trimis un mesaj lui Pepe.

„A reușit omul Oana să facă pace de Crăciun cu ea. A mai reușit să facă pace cu cineva. I-am dat lui Pepe mesaj de Crăciun, fix prietenesc. Este un mesaj care nu trebuie să trezească sub nicio formă speculații. Nu este un mesaj dat ca să strice familia lui. Îi doresc din tot sufletul să-i fie bine, să știe el că eu am închis ce aveam”

Oana Zăvoranu

Cum i-a răspuns cântărețul?

Pepe nu a dorit să îi răspundă fostei soții, chiar dacă aceasta a venit în termeni de pace. Un apropiat al artistului a făcut declarații în acest sens, declarând că și el îi dorește numai bine, iar că securea războiului este demult îngropată.

„Nu este dispus la dialog. Nu mai are nimic cu Oana, securea războiului este demult îngropată. Din contră, îi dorește numai bine. Pur și simplu nu vrea să intre în vreo polemică, nu vrea sub nicio formă să reia legătura. Au trecut mulți ani, fiecare are propria familie, iar ce a fost a fost. S-au spus prea multe, iar între ei nu va exista niciodată niciun fel de amiciție, consideră că așa este cel mai sănătos pentru toată lumea”, susține sursa citată.