Oana Zăvoranu a desființat-o pe Adela Popescu. Ce a enervat-o peste măsură pe vedetă

Oana Zăvoranu a revenit, din nou, în centrul atenției publicului, după ce a adus numai critici la adresa Adelei Popescu. Se pare că nici soția lui Radu Vâlcan nu a scăpat de gura controversatei actrițe. Ce a făcut prezentatoarea de la Vorbește Lumea de a supărat-o pe brunetă.

Oana Zăvoranu nu mai are nevoie de nicio descriere, fiind una dintre cele mai titrate vedete din România. De câțiva ani, celebra actriță a devenit virală în mediul online, datorită clipurilor și postărilor de pe rețelele sociale în care apostrofează vedetele care fac reclamă la aproape orice produs pentru care nu plătesc niciodată, numindu-i „mocangiști”.

După Bianca Drăgușanu, Oana Roman, Anda Adam, Adelina Pestrițu și Andreea Bălan, iată că a venit rândul Adelei Popescu să intre în colimator.

Oana Zăvoranu a criticat-o pe blondină pentru faptul că a realizat un parteneriat plătit cu o firmă celebră de scutece. După câteva story-uri publicate de Adela Popescu, Zăvo a fost deranjată de subiectul abordat de vedeta PRO TV în clipuri.

„Şi acum vine şi „celebra” care tot plătită e… „doar” ca să vorbească de c**a însă… Stai că vă şi arată. Na… acu fiecare cu ce poate şi ce i de oferă. DA MOCA SĂ FIE!!!

Adeluţo, da’ aparatu’ ăla de muls lapte pe care îl forjai de ce nu îl mai arăţi mămicilor? … a… am înţeles, nu mai eşti plătită pentru ălă şi te „preocupi” doar dacă e pe caşcaval.

Vedeţi? Ea e plătită să vorbească de c**a.. că poate mămicile nu ştiau că ăştia micii fac şi c**a. Uite bucuria, mă, da’ acu’ aveţi un buzunărel aici. Hai, poftă bună, nebunele „fierte” pe instagram şi coduri şi aronduri de la „dive”.

Vezi că ai uitat să pui PARTENERIAT PLĂTIT, deşi toată lumea ştie că iei şi bani, măi „vedeto”. Auziţi, când o vedeţi pe „distinsa” pe undeva că se rupe în figuri, s-o întrebaţi dacă are cacandanaua în geanta „vuitton”. Dacă nu are ea, siguuuur are Răducuuuu”, a scris Oana Zăvoranu, pe Instagram.