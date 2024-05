Oana Zăvoranu a ajuns la sapă de lemn? Cum ar fi pierdut vedeta averea de milioane de euro moştenită de la mama sa

Oana Zăvoranu a moștenit o avere impresionantă de 3 milioane de euro, o sumă de bani la care mulți doar visează, însă se pare că a reușit să-i piardă pe toți. Cum ar fi putut să piardă o sumă atât de mare de bani, aflați în rândurile următoare.

Oana Zăvoranu ar fi rămas cu o avere impresionantă de 3 milioane de euro, bani moșteniți de la tatăl ei, Nelu Bănicioiu. Pentru acești bani a ajuns în instanță împotriva mamei sale. Pe lângă milioane de euro, Oana ar fi moștenit mai multe proprietăți.

Cu banii pe care i-a câștigat a intrat în afaceri, printre care o clinică medicală, deschisă alături de soțul ei, Alex Ashraf. Din nefericire pentru cei doi, afacerea nu a fost una de succes. Mai mult, a avut parte de mai multe procese.

În momentul de față, Ioan Bogdan Furtună și Horia Vlădescu, foștii manageri ai clinicii, se află în proces cu Oana Zăvoranu. O altă victimă este Dumitru Nicolau, director general la clinica Hemolab.

Acesta susține că Oana l-ar fi păcălit și că i-ar fi dat o țeapă de 130.000 de euro, după ce au încheiat un contract pentru efectuarea analizelor de laborator, în perioada pandemiei Covid. Cu toate acestea, Oana nu și-ar fi onorat plățile, motiv pentru care a fost dată în judecată.

Dumitru Nicolau a câștigat procesul împotriva Oanei, dar este sigur că nu își va primi niciodată banii cuveniți. Care a fost, de fapt, situația și cum a fost păcălit de 130.000 de euro, a povestit în exclusivitate pentru CANCAN.ro:

„Ei au dat țeapă la toată lumea, mie mi-au dat de 130.000 de euro. Eu am niște facturi neplătite de ea, contravaloarea serviciilor pe care eu le efectuam ca laborator. Ei recoltau în locațiile lor, iar probele erau trimise către laboratorul meu. Efectiv, nu au plătit facturile. I-am dat în judecată, am câștigat procesul, dar ia banii de unde nu-s! Nu am de unde să-i iau, chiar dacă am câștigat procesul. E complicat…

Am avut contracte cu clinica lor în pandemie, 2022-2023, s-ar putea chiar sfârșitul anului 2021. Mi-a spus mereu că nu are bani, că mai așteaptă, că-ți dau, deși adaosul la ei era măricel.

Ei încasau banii direct de la clienți. Adică nu ai cum să încasezi banii direct de la clienți și să spui că nu ai bani. Doar că ei au mers pe alt principiu. Își luau haine și alte chestii personale pe firmă.

Dar firma nu-i a ta, chiar dacă ești administrator, firma e a ta când ai scos toți banii din firmă în mod legal, cu dividende, cu taxe la stat. Doar atunci sunt banii tăi, până atunci, sunt banii firmei. Ei nu au considerat așa. De asta nici nu a fost o firmă sănătoasă .

Ei m-au tot amânat, iar eu nu am întrerupt contractul, pentru că îmi plăteau doar sume foarte mici, undeva la 10-20 la sută din valoarea unei facturi. Și am zis hai măcar să mai recuperez câte ceva că, dacă întrerupt contractul brusc, nu o să mi-i mai dea nici pe ăștia. Dar, la un moment dat, am zis, gata, chiar nu se mai poate.

I-am spus că o voi da în judecată, dar, având în vedere că a dat țeapă la toată lumea, cred că era relaxată cu ideea asta. N-are nicio treabă! Cred că e un alt om ce vedeți dumneavoastră la televizor.

N-are nicio legătură, totul până la bani. Lumea să fie foarte atentă când lucrează pe partea de business cu ea. Orice are legătură cu banii, nu recomand nimănui să lucreze, dacă e o relație, așa, de amiciție, prietenie, e super ok! Dar pe partea de business, nu.

Și nu o spun numai eu, ci orice furnizor care a lucrat cu ea plus prieteni ai mei care furnizează reactivi medicali și produse medicale, tuturor le-a dat mare țeapă”, a spus acesta.