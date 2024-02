Oana și Viorel Lis, ceartă cruntă de sărbători. De la ce a pornit totul: „Am încercat să îi explic” VIDEO EXCLUSIV

Sinceră, deschisă, soția fostului edil este invitata unei noi ediții a interviurilor PlayTalk cu Rebeka Pascu. Vedeta ne-a mărturisit că este un alt om, a trecut prin schimbări majore, dar ne-a povestit și un episod mai tensionat cu soțul său, căruia îi este, de luni bune, singurul sprijin. Oana și Viorel Lis au avut o ceartă cruntă chiar de sărbători. De ce la ce a început conflictul?

Oana Lis este ca o carte deschisă, soția fostului primar al Bucureștiului nu ezită să vorbească despre viața sa. Sinceră și cu un simț al umorului bine dezvoltat, a câștigat simpatia românilor, cu toate că, la începutul relației cu Viorel Lis, mulți cârcotași au susținut că este interesată, de fapt, de averea acestuia.

Timpul a trecut, iar cei doi au dovedit că sentimentele ce îi leagă sunt puternice și cât se poate de reale. În ultimii ani, starea de sănătate a lui Viorel Lis s-a degradat, însă Oana îi este alături la fiecare pas, devenindu-i cel mai important sprijin. Cu toate astea, nu sunt feriți de momente tensionate.

Oana Lis ne-a dezvăluit că ultima ceartă pe care a avut-o cu soțul ei a fost chiar de Crăciun. Totul a început de la o cartelă de telefon mobil.

„Ne-am certat ultima oară de Crăciun. El avea două numere de telefon, unul pe cartela şi unul pe abonament, şi am uitat cu toate problemele din ultima perioadă să îl mai reîncarc şi şi-a dat seama târziu, când nu mai primea nimic pe acel telefon. S-a supărat foarte tare, dar i-am explicat că totul se rezolvă. Ne-am certat, dar i-a trecut. Viorel este şi mai orgolios decât mine”.

În cadrul interviurilor Playtalk cu Rebeka Pascu, Oana Lis a recunoscut că este un alt om, că s-a maturizat și nu mai simte nevoia să iasă în club. Preferă energia pozitivă a celor apropiați și petrecerea timpului într-un mod mai plăcut.

„În luna decembrie a fost una plină de energie pentru mine, am fost la multe petreceri, la multe întâlniri. Recomand tuturor să facă asta, să iasă din casă, să caute grupuri. Sunt întâlniri care nu costă nimic, poate chiar şi în parc, doar pentru socializare.

De Crăciun am stat acasă, de Revelion aveam planuri pentru o petrecere, dar am decis să stau tot acasă. Eram obişnuită să merg peste tot cu Viorel şi am preferat să stau acasă mai ales că nu ştiu câţi ani mai avem de stat împreună. Mă simt prost când mă duc în locuri în care sunt cupluri”.