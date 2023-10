Oana Roman, ultimele noutăţi despre starea de sănătate a mamei sale. Ce se întâmplă cu Mioara Roman: „Recuperarea este foarte lentă”

Mioara Roman trece prin cea mai grea perioadă a vieții sale. În ultimii ani a avut multe probleme de sănătate, care s-au agravat pe parcurs. Deși spunea că se simte mai bine, a avut nevoie de o intervenție chirurgicală de urgență. Oana Roman a venit cu primele noutăți despre starea mamei sale.

Oana și Catinca Roman s-au împăcat de dragul mamei lor

Mioara Roman este internată la spitalul Floreasca, după ce a trecut printr-o nouă intervenție chirurgicală de urgență. După ce a fost luată de pe masa de operație, a fost dusă direct în sala de Terapie Intensivă, pentru recuperare.

Oana Roman și Catinca Roman s-au împăcat acum, deși erau în mare război de ceva timp. Cele două surori s-au reunit, de dragul mamei lor, și au mers împreună la spitalul în care aceasta a fost internată.

Vedeta a mărturisit că doar sora ei a intrat în salonul în care se află Mioara Roman și a petrecut 10 minute cu aceasta, conform regulamentului strict de la Terapie Intensivă. Medicii ar fi spus că starea ei este una sensibilă, ce le dă bătăi de cap.

„Am fost la mama la spital cu sora mea. Fiind la Terapie Intensivă, doar una dintre noi a putut să o vadă, respectiv Catinca s-a dus astăzi și a stat cu ea. Situația este încă destul de sensibilă, urmează să o detubeze, să vedem ce se întâmplă.„”a mărturisit Oana Roman, pe o pagină de socializare.

Mioara Roman dă semne pozitive

Oana Roman a revenit cu declarații despre starea mamei sale, iar veștile au fost ceva mai bune de data aceasta. Vedeta a dat de veste că Mioara Roman a fost detubată, deși medicii spuneau că sunt rezervați în ceea ce privește evoluția sa.

Vedeta a mărturisit că mama sa este mult mai bine, veste pe care o aștepta cu sufletul la gură. S-a rugat mult pentru sănătatea acesteia, iar acum, de când a aflat că evoluează ușor, dar sigur, este mult mai liniștită.

„A ieșit soarele. Aseară m-au sunat doctorii, mama a fost detubată și evoluează lent pozitiv. Am dormit mai liniștită. Toate rugăciunile noastre au contat. Iar ea este o luptătoare. Mulțumesc Doamne!”, a mai spus vedeta.

Oana Roman, adevărul despre relația cu Janni Alexandridis

În presă s-a zvonit faptul că Oana Roman ar avea o legătură apropiată cu Janni Aleandridis, după ce aceasta a vorbit despre el în public. A mărturisit că s-au cunoscut și au avut ocazia să vorbească ore în șir, de unde oamenii au tras concluzii greșite.

Vedeta nu a vrut să lase lucrurile neclarificate și a explicat, în mediul online, că nu are nicio legătură cu noul câștigător Chefi la Cuțițe. Oana Roman a ținu să precizeze că tânărul bucătar are doar 24 de ani, în timp ce ea are vârsta de 47, ceea ce ar însemna că i-ar putea fi mamă.

Oana Roman a fost dezamăgită de cele scrise în presă și a ținut să le transmită un mesaj clar gurilor rele, care scot tot felul de bârfe despre viața ei privată.