Oana Roman și Marius Elisei, prima apariție publică după împăcare. Cine i-a însoțit

Oana Roman este cu siguranță vedeta momentului din showbiz-ul românesc. După întregul scandal cu privire la divorțul ei de Marius Elisei, ea apare acum pentru prima dată în public, alături de soțul ei, după ce s-au împăcat.

După toată nebunia legată de separarea Oanei Roman de soțul ei, Marius Elisei, cei doi apar acum foarte relaxați, într-o fotografie în care sunt alături de mai multe vedete din România.

Fiica fostului prim-ministru al României s-a distrat alături de mai mulți prieteni, printre care Vica Blochina și Mihai Mitoșeru, cel care a postat fotografia pe pagina sa de Facebook.

Reamintim că Oana Roman a anunțat oficial despărțirea de soțul său, Marius Elisei, pe data de 11 decembrie, atunci când vedeta șoca întreaga presă mondenă cu anunțul făcut chiar de aceasta, pe pagina sa de Facebook.

La nici o lună de la acest anunț, Oana Roman apare pe micile ecrane alături de Marius, după ce au petrecut sărbătorile împreună cu fiica lor, anunțând că vor să mai dea o șansă relației lor. Înconjurată de familie și apropiați, Oana Roman a organizat prima ei petrecere în noua casă. „Nu suntem certaţi”, a spus vedeta în cadrul unei emisiuni,

după ce s-a sărutat cu soțul ei.

”S-au întâmplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile, în sensul că eu sunt mai vulcanică, dar pe el îl afectează. S-a ajuns într-un punct în care efectiv lucrurile nu mai funcționau între noi, nu era ok pentru mine, pentru Izabela. Am ajuns în punctul în care am realizat că nu e bine să ne împungem și să stăm în tensiune. Am decis să ne separăm. El s-a mutat și nu a fost simplu. Eu am decis să anunț lucrul acesta pentru că se putea să îl vadă cineva că doarme în altă parte.

E mai bine să se știe de la mine. Nu s-a pus problema despre o altă femeie, dar nici despre un alt bărbat. Nu mai funcționau lucrurile, a fost o chestie asumată și discutată. Lumea a început că divorțăm, eu nu m-am gândit neapărat. Între timp au venit sărbătorile și Izabela nu merita să stea cu părinții separați. El s-a mutat la părinții lui. Am mai avut o discuție în care ne-am dat seama că nu ne e bine împreună, dar nici separat”, a mărturisit atunci Oana Roman

în cadrul unei emisiuni TV.