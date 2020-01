Oana Roman a vorbit despre infidelitatea lui Marius Elisei. ”A fost o chestie asumată”

Oana Roman dă cărțile pe față! Cunoscuta vedetă vorbește pentru prima oară despre motivele despărțirii bruște de tatăl copilului său. Fiica lui Petre Roman oferă detalii despre infidelitatea lui Marius Elisei.

Anul care tocmai s-a încheiat a fost cu siguranță anul despărțirilor. Pentru Oana Roman, s-a încheiat un capitol extrem de importat în viața sa. În luna decembrie a lui 2019, fiica lui Petre Roman a anunțat că se separă de soțul ei, fără a mărturisi motivele care au adus la această situație. Cu toate astea, mulți s-au gândit la o infidelitate a lui Marius Elisei. Oana, prezentă la emisiune lui Măruță.

Vestea că Oana și Marius divorțează nu a fost un șoc pentru nimeni, pentru că de-a lungul relației lor au mai avut lor separări și episoade în care fanii cuplului au simțit tensiuni care nu ar mai fi putut fi rezolvate, lucru care s-a văzut anul trecut în decizia lor. Aceasta a susținut de curând că firea sa vulcanică a fost unul din lucrurile care îl afectau pe tatăl copilului său și care au dus la distanțarea lor.

„S-au întâmplat multe lucruri și nu suntem mereu caractere compatibile, în sensul că eu sunt mai vulcanică, dar pe el îl afectează. S-a ajuns într-un punct în care efectiv lucrurile nu mai funcționau între noi, nu era ok pentru mine, pentru Izabela. Am ajuns în punctul în care am realizat că nu e bine să ne împungem și să stăm în tensiune. Am decis să ne separăm. El s-a mutat și nu a fost simplu. Eu am decis să anunț lucrul acesta pentru că se putea să îl vadă cineva că doarme în altă parte. E mai bine să se știe de la mine. Nu s-a pus problema despre o altă femeie, dar nici despre un alt bărbat. Nu mai funcționau lucrurile, a fost o chestie asumată și discutată. Lumea a început că divorțăm, eu nu m-am gândit neapărat. Între timp au venit Sărbătorile și Izabela nu merita să stea cu părinții separați. El s-a mutat la părinții lui. Am mai avut o discuție în care ne-am dat seama că nu ne e bine împreună, dar nici separat”

