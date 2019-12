Oana Roman, un nou scandal chiar înainte de Revelion. Ce a făcut tatăl ei acum, la zece ani de la nunta cu Silvia Chirifiuc

Oana Roman desparte din nou apele în două! Divergențele cu tatăl ei sunt de depate de a se termina. Ce mărturisiri a făcut fosta soție a lui Marius Elisei despre Petre Roman, la împlinirea a 10 ani de căsnicie cu Silvia Chirifiuc?

Oana Roman a rămas una dintre cele mai sincere și vocale personalități din spațiul public. Așa cum o cunosc fanii, ea a făcut din nou mărturisiri extrem de trasparente despre tatăl său chiar înainte de Revelion. Mărturiile acesteia despre Petre Roman au ridicat multe semne de întrebare.

Proaspăt întoarsă dintr-o vacanță de la munte pe care și-a anulat-o prematur din cauza problemelor de sănătate ale fiicei, Oana și-a făcut retrospectiva anului 2019. Fiica fostului premier a vorbit deschis cu fanii pe o rețea de socializare unde le-a povestit unul din cele mai grele momente din viața ei: ruperea legăturii dintre ea și familia sa. Ce i-a reproșat părintelui său în cea mai frumoasă perioadă a anului?

“Stând în spital și apoi în casă, fără să am vreo preocupare, am făcut un bilanț! A fost un an bun. M-am transformat fizic în bine, am o casă nouă, am un proiect profesional, am câștigat noi prieeni, m-am maturizat cumva. Am pierdut lucrurile de care probabil nu aveam nevoie. Am o singură lipsă majoră! Tata a uitat de mine anul ăsta. Și de ziua Isei, și de ziua mea și, mai ales, de Crăciun. Și la 43 de ani, tot copilul lui sunt! Un semn sau un cadou oricât de neînsemnat ar fi contat mult, mai ales pentru Isa! Știu, o să spună lumea că lucrurile astea nu se spun public, dar măcar să nu mai creadă nimeni că sunt fata lui tata! Eu tot îl iubesc! Chiar dacă pentru el eu nu prea mai exist”

Oana Roman