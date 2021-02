Oana Roman s-a împăcat cu Marius Elisei? Detaliul uluitor observat de fanii ei. Aceștia susțin că cei doi s-ar fi împăcat și aduc și argumente pentru asta.

Fanii au prins-o pe Oana Roman că s-ar fi împăcat cu soțul ei, Marius Elisei. Ce au observat aceștia la vedetă

Oana Roman s-ar fi împăcat cu soțul ei, Marius Elisei. Fanii vedetei au observat un detaliu uluitor pe pagina ei de Facebook și de aici toate speculațiile.

Toată lumea știe că Oana Roman și Marius Elisei s-au despărțit, însă fanii vedeti bănuiesc altecva. Oana Roman a făcut un gest controversat pe rețeaua de socializare, care le-a dat de gândit fanilor eu virtuali, care de altfel nu au ezitat să își spună părerea la postarea ei controversată.

Oana Roman, reclamă la un articol vestimentar

”Toata viata am purtat sutien și ajunsesem la saturație. De când am descoperit body-urile modelatoare, nu mai port sutien decât la ținute speciale! Body-ul e comod, subțiază talia și abdomenul și nu are cusături astfel încât nu e vizibil sub haine!”, este mesajul postat de Oana Roman, prin care face reclamă la acel produs.

Numai că fanii au observat că este site-ul de haine al lui Mariu Elisei. Astfel, aceștia s-au întrebat dacă nu cumva cei doi au decis să mai dea o șansă relației, mai ales că împreună au o frumoasă fetiță.

Ce au observat prietenii virtuali

”Te-ai împăcat cu soțul?vad că lucrezi din nou pt acel site. Ar fi minunat!

Multa sănătate!”, i-a scris la comentarii Sav Petruta Anamaria. un alt prieten virtual i-a scris Oanei Roman în comentarii că ”Ai recuperat afacerea? Esti minunata si faci lucruri ca tine Minunate! Felicitari!”.

Cei doi, Oana Roman și Marius Elisei anunțaseră inițial că între ei nu mai există cale de împăcare. Soțul a părăsit căminul conjugal după Crăciun, astfel că au fost depuse și actele de divorț.

De ce s-au despărțit Oana Roman și Marius Elisei

De asemenea, Oana Roman a vorbit despre adevăratul motiv al separării de Marius Elisei. Oana Roman a povestit, în cadrul unei emisiuni de la Kanal D, care este motivul pentru care s-a despărțit de soțul său. El ar fi insistat ca Mioara Roman să se mute la ei, după care spune că nu mai avea intimitate.

”Discuțiile dintre noi sunt foarte vechi, nu cred că a fost mama de vină. La început el a fost cel care a avut ideea ca ea să se mute cu noi, după care a simțit că i se ia din intimitate. Sunt anumite lucruri care țin de principii de viață, care sunt diferite în cazul nostru. Eu nu știu să fac scenarii. Pe undeva s-a depășit pragul.

Pasiunea dintre Oana Roman și Marius Elisei a dispărut

Pasiune și iubire nu mai există după niște ani. Importante sunt încrederea, prietenia, respectul, loialitatea, complicitatea. Când le pierzi, se rupe tot. Când crezi că contează doar pasiunea și distracția, atunci e o problemă.

Am pierdut atât în viața asta, eu cred ca așa e mai bine, cum suntem acum, fără discuții, tensiuni, e important pentru Iza. Eu sper ca relația mea cu el să fie mai senină, mai echilibrată și mai neconflictuală acum decât înainte”, a spus Oana, în cadrul emisiunii Trăiri alături de Andreea Mantea, de Kanal D.