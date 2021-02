Decizia radicală luată de Oana Roman. Inevitabilul s-a produs

Oana Roman a vorbit cu ochii în lacrimi, într-un interviu pentru Antena 3, în vara anului trecut, despre cei 20 de ani în care a fost hărțuită pentru că era grasă. Criticile nu s-au oprit nici după ce a început procesul de slăbire, ba chiar s-au intensificat în urma apariției unor persoane publice care au satirizat prezența și creșterea sa în mediul virtual, a acuzat ea.

Oana Roman a ajuns la capătul răbdării. Decizia radicală: vrea să șteargă de pe Instagram urmăritorii care o jignesc

Oana Roman a povestit în urmă cu câteva ore, pe Instagram, că are în plan să-și ”ia la puricat” contul pentru a șterge urmăritorii care o denigrează, spune ea, pe nedrept. Aceasta a subliniat că va elimina orice cont fals ori din spatele căruia i se aduc injurii, cu riscul de a avea o comunitate mai mică.

„Este un lucru despre care aș vrea să discut sincer cu voi. Sunt convinsă că mă veți înțelege. Am cam obosit un pic. Am obosit să trebuiască să dau explicații, să trebuiască să citesc tot felul de mesaje și de comentarii jignitoare, pline de ură, înjurături, vorbe urâte. Pur și simplu am obosit. Din acest motiv, vă spun sincer și cu mâna pe inimă că prefer să am o comunite mică, dar formată din oameni mișto, din oameni care să rezoneze cu mine, de la care să învăț și eu lucruri, cu care pot vorbi civilizat și să fie mai multă armonie, drept pentru care o să fac ceva.

„Nu mai vreau să mă justific pentru orice lucru”

Eu niciodată nu mi-am permis să jignesc sau să critic gratuit pe cineva. Nu mi-am permis să-i jignesc nici pe cei care m-au jignit, m-au înjurat și mi-au adus tot felul de vorbe urâte. Nu vreau să mi se mai întâmple asta. Prefer să fim mai puțini, pentru că eu nu alerg după milioane de urmăritori sau poate că vor găsi în timp milioane de urmăritori în România care să fie pe aceeași lungime de undă cu mine, dar nu voi mai tolera injuriile.

Eu sunt un om sincer, nu sunt un om perfect, greșesc și eu. Puteți să-mi spuneți că am greșit, dar să aveți grijă cum o faceți. Din acest motiv, voi elimina orice cont fals. Voi elimina orice cont care îmi scrie mizerii și voi da block oricui își va permite să mă jignească de acum încolo, cu riscul ca această comunitate să fie una mai mică. Prefer să fie așa, dar de calitate. Așa cum eu îmi respect publicul, cred că așa e și datoria publicului meu să mă respete. Nu mai vreau să mă justific pentru orice lucru, doar pentru că cineva nu a înțeles sau nu vrea să înțeleagă anumite lucruri”, a spus Oana Roman pe Instagram.