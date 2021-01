Oana Roman, necaz chiar de Revelion. Vedeta nu a mai putut dormi din cauza asta

Oana Roman nu a intrat deloc bine în noul an. Vedeta a avut parte de momente grele chiar în seara de Revelion. Ce s-a întâmplat cu cunoscuta fostă prezentatoare de televiziune în seara dintre ani? Nu a putut dormi deloc din cauza aceasta.

Oana Roman începe Noul An cu un mesaj cu subînțeles și multe dezamăgiri. Fosta prezentatoare de televiziune a postat pe rețelele de socializare un mesaj bizar pentru unii. Se pare că vedeta nu a trecut încă peste plecarea de acasă a soțului. Amintim că după ani de iubire și o căsnicie pe alocuri controversată – cu despărțiri și împăcări – soții Elisei au ales să meargă pe drumuri separate.

Astfel, Oana Roman și-a petrecut începutul de an alături de fiica sa. Cu toate că majoritatea încercăm să respectăm tradițiile care să ne aducă bucurie, liniște și noroc, Oana a cam cuprins bine de tot negativismul în brațe din primul pas în 2021. Tatăl fetiței sale a lipsit de la masa de Revelion, iar dis de dimineața vedeta a decis să-și deschidă sufletul în fața fanilor de pe Instagram, acolo unde deseori povestește cu prietenii din mediul virtual chiar și despre probleme personale.

”Gânduri de nesomn după Revelion. Oamenii pe care îi iubești cel mai mult, în mod loial și profund, pot fi sursa celor mai mari dureri. Oamenii pentru care ai încasa chiar și un glonț sunt de multe ori în spatele armei și trag în tine fără ezitare. Pare că iubirea, generozitatea și loialitatea ta e unilaterală”, a scris Oana Roman pe pagina sa de Instagram, dis de dimineață, în prima zi din 2021.

„Vă datorez niște explicații. Ca să încerc să păstrez lucrurile într-o notă cât se poate de decentă, vă spun doar că eu nu am avut niciodată o implicare în actele societății care era în spatele acestui proiect. Am mers pe încredere. Am muncit și m-am implicat 100% în acest proiect care a mers bine. E un business care a fost pe profit din prima săptămână. Am considerat că era un proiect comun, de familie, Se pare că am fost singura care a gândit așa. Nu s-a mai putut altfel. Firma, site-ul, a rămas soțului meu. Eu nu mai am nicio implicare. Au rămas pozele cu mine, deși am avut rugămintea ca ele să fie eliminate. Nu am avut niciun câștig de pe urma acestui proiect. El va continua, dar nu știu sub ce formă. Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu, atât profesional cât și personal”

Oana Roman