Oana Roman, mărturisire sfâșietoare: ”Am intrat în depresie!” A povestit cu lacrimi în ochi

Oana Roman a vorbit deschis încă o dată despre depresie. Cum a afectat-o și care dintre evenimentele cele mai grele din viața sa au fost declicul? Vedeta a povestit totul cu lacrimi în ochi. Iată secretele fiicei lui Petre Roman!

Oana Roman nu a avut o viață deloc ușoară. Aceasta a fost des încercată de soartă, iar recent s-a hotărât să divorțeze de tatăl copilului ei, lucru pe care n-ar fi crezut că-l va face vreodată. Vedeta a mărturisit totul, cu lacrimi în ochi, despre depresia sa, la Vorbește Lumea. Aceasta și-a deschis sufletul în fața telespectatorilor și a moderatorilor și a descis sincer un episod foarte greu.

Lucrul care încă o marchează și acum au fost bătăile din copilărie primite de la tatăl ei cu care nici acum nu vorbește. Lupta cu kilogramela în plus începea și ea odată cu gândurile negre și cu zilele pline de angoasă și tristețe. Viața ei spectaculoasă s-a terminat după Revoluție, zi în care Petre Roman a plecat definitiv. În acest timp, Oana părăsea alături de mama ei apartamentul luxos în care locuiseră și se ruga ca tatăl ei să nu accepte titulatura de prim-ministru oferită.