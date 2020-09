Oana Roman, măcinată de durere. Prin ce momente tulburătoare a trecut

Pe internet, în ultimele zile a circulat un filmuleț care a stârnit o foarte mare revoltă. După ce a văzut clipul, Oana Roman a mărturisit prin ce momente tulburătoare a trecut.

După ce în mediul online a apărut un clip video cu mai multe adolescente care bat cu bestialitate o minoră, vedetele s-au aprins imediat pe conturile de socializare. Oana Roman a mărturisit și ea că a fost victima unei agresiuni.

Urmărind imaginile șocante, Oana Roman și-a amintit imediat de unele momente care i-au marcat copilăria. Aceasta susține că și ea a fost victima unei agresiuni atunci când era mică, iar acest lucru s-a întâmplat timp de 15 ani după, provocându-i Oanei traume imense.

”Am fost victima bullyingului deoarece eu mereu am fost un copil altfel, iar tendința celorlalți copii era să mă respingă, deoarece nu eram la fel ca ei. Eu nu voiam să port pampoane, părinții mei nu aduceau cadouri profesorilor. Din cauza asta am fost extrem de agresată verbal. Copiii aia s-au purtat oribil cu mine”, a spus Oana Roman pe Instagram.

Perioada copilăriei Oanei Roman nu a fost una de care să-și aducă aminte cu bucurie. Cu toate că mulți considerau că are tot ce își poate dori, fiind fiica lui Petre Roman, de multe ori ea a ținut să precizeze că lucrurile nu au fost chiar așa.

În urmă cu câteva zile, Oana a postat niște filmulețe prin care se plângea de faptul că, ziua precedentă a fost una agitată. În urma acestor clipuri a dat de înțeles că starea ei de spirit nu este una foarte bună.

Mai precis Oana s-a filmat în timp ce se afla în curtea ei și spunea că simte nevoia să se liniștească. Natura a fost cea care a fost cea care a ajutat-o să se calmeze, Oana Roman alegând să se bucure de verdeață pentru a se încărca cu energie pozitivă.

„Am simțit nevoia să mă liniștesc un pic și am venit în grădină. M-am băgat printre copaci. Stau aici, în verdeață și lângă pomi, ca să mă încarc cu o stare mai bună și cu pozitivism de la natură.

E foarte important să ne întoarcem către natură câteodată și am simțit că am nevoie de chestia asta. Norocul meu e că am pomi, brazi, pomi fructiferi și multă verdeață în curte și chestia asta mă ajută să mă încarc” a spus Oana pe Instagram.