Oana Roman își spionează soțul când pleacă de acasă. Imaginea apărută din casa de lux a vedetei

Oana Roman se află într-o scurtă vacanță doar cu fiica sa, însă asta nu înseamnă că nu știe și ce anume se întâmplă acasă. Și chiar dacă locuința nu este rămasă singură, acolo rămânând Marius Elisei, iubitul ei, Oana Roman ține să verifice ce se întâmplă în casă, dacă fiecare este „la postul” său. Iată cum își „spionează” Oana Roman soțul când pleacă de acasă.

Oana Roman ține la organizare, se pare, iar asta se vede și când pleacă de acasă. Aflată într-o scurtă vacanță la mare doar cu fiica sa, vedeta a postat pe rețelele socială o imagine din locuința sa.

Cum se întâmplă în cazul multor români, Oana Roman are camere de filmat peste tot în casă, locuința fiind monitorizată de o firmă de securitate. Astfel, Oana Roman are acces la imagini din fiecare colț al casei, doar accesând telefonul.

Potrivit unei imagini postate în mediul online, se pare că supă ce a dormit puțin la prânz, fiica fostului premier a vrut să vadă ce se întâmplă acasă, iar pe ecranul telefonului i-a apărut Marius Elisei și cei doi câini ai familiei odihnindu-se.

Oana Roman a trecut recent prin momente dificile, după ce mama sa, Mioara Roman, a ajuns de urgență la spital, în urma unei căzături destul de serioase. Din fericire, starea i s-a stabilizat, dar a rămas totuși sub supravegherea medicilor și în zilele următoare.

„Mama a trecut ieri printr-un moment foarte dificil. Ea nu mai are echilibrul pe care îl avea. Într-o fracțiune de secundă s-a împiedicat și s-a lovit foarte rău, chiar dacă a primit ajutor imediat.

Lucrul ăsta se poate întâmpla oricui. Ne-am speriat foarte rău. Din fericire doctorii au spus că a avut un înger păzitor, nu are leziuni interne, nu are nimic la cap, la creier, are doar niște leziuni externe, pentru care se va recupera o perioadă.

Doctorii mi-au spus că astăzi este înspre bine. Este conștientă, lucidă, cooperantă. Va necesita o perioadă de recuperare pentru că are niște leziuni externe foarte serioase.

Probabil că o vom transfera într-un alt spital pentru mai multe investigații și un anumit tip de recuperare. Mâine mă voi ocupa de acest lucru.”, spunea Oana Roman pe contul său de Instagram.