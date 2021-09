Oana Roman, interdicție majoră de la medici. La ce trebuie să renunțe, urgent

Oana Roman trece prin momente delicate, iar starea ei de sănătate i-a pus câteva probleme în ultima vreme. Fiica fostului premier al României Petre Roman a primit anumite restricții din partea doctorilor. Despre ce este vorba, de fapt. Ce a pățit vedeta.

Oana Roman este una dintre cele mai cunoscute, apreciate și controversate vedete din România. Influencerița și-a creat o comunitate strânsă de fani pe Instagram, pe care-i ține mereu la curent cu evenimentele care se petrec în viața ei, atât cele fericite, cât și cele mai puțin plăcute.

Recent, diva le-a mărturisit prietenilor ei virtuali că a fost la un control de rutină la pneumolog, pentru a se asigura că totul este în regulă, iar starea ei de sănătate este una brici. Oana Roman le-a spus fanilor săi că a rămas cu anumite sechele după o afecțiune pe care a avut-o în trecut.

Medicii au controlat-o și după un set detaliat de analize, specialiștii au asigurat-o pe vedetă că totul este în regulă și este perfect sănătoasă. Cu toate acestea, doctorii i-au impus interdicții serioase Oanei Roman, sfătuind-o să renunțe la fumat.

De când ea și Marius Elisei au revenit la sentimente mai bune și s-au împăcat, lucrurile s-au așezat pentru Oana Roman, care acum se declară o femeie împlinită și fericită, având alături familia și pe toți cei dragi.

Cu toate acestea, vedeta le-a mărturisit, acum ceva timp, urmăritorilor săi din mediul online că problemele de sănătate ale mamei sale, stresul, oboseala și grijile au afectat-o atât de tare încât vedeta a avut un atac de panică acum câteva zile, trecând prin emoții cumplite. Diva a mers deîndată la spital pentru a-și face un control și de a se asigura că totul este bine.

„N-am mai ajuns la coafor. Am făcut un atac de panică pe drum, așa cum n-am mai făcut de ani de zile. Oboseală, gânduri, stres, multe proiecte. Casă, copil, Marius, mama. De toți am grijă, pentru că ei sunt prioritari. Doar că uit să am grijă de mine! Sau nu am grijă de mine destul. Și nici nu aștept să aibă alții grija mea.

Recunosc că de câteva zile nu prea mă simt în apele mele, probabil și oboseala de la toată munca pe care o depunem în curte pentru că muncim singuri, dar chiar și Anda îmi zicea că ce e cu tine că parcă n-ai vlagă, n-ai chef.

M-am hotărât să mă duc să-mi fac niște analize pentru că nu mi-am făcut de 8-9 luni, mâine dimineață mă duc la spital, să-mi fac un set de analize, să-mi ia sânge că mi-e să n-am iar probleme”, a declarat Oana Roman în luna august 2021.