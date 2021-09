Oana Roman a făcut un atac de panică. Ce s-a întâmplat cu vedeta

Oana Roman trece printr-o perioadă stresantă, în ultima vreme. Pentru că pune pe cei dragi ei pe primul loc și uită să se îngrijească de propria sănătate, vedeta are acum probleme. Ce s-a întâmplat cu fiica lui Petre Roman.

Soția lui Marius Elisei nu trece prin cele mai bune momente din viața ei. Stresul acumulat în ultimul timp a adus-o într-un punct limită. Vedeta TV a fost nevoită să-și anuleze toate planurile de peste zi, din cauza unui atac de panică. Oana Roman a dezvăluit totul pe rețelele de socializare.

În urmă cu puțin timp, Oana Roman trebuia să ajungă la coafor. În loc de o coafură nouă, vedeta s-a ales cu un atac de panică, din cauza stresului acumulat.

Implicată în multe proiecte TV, cu o mamă bolnavă, care are nevoie de îngrijiri permanente, și o familie căreia trebuie să-i acorde atenție, fiica lui Petre Roman a clacat. Vedeta nu s-a simțit bine deloc și le-a oferit detalii urmăritorilor ei de pe Instagram.

După ora prânzului, Oana Roman trebuia să ajungă la coafor, dar și-a anulat programarea pe ultima sută de metri. Chiar în timp ce se afla în drum spre salon, aceasta a suferit un atac de panică intens, așa cum n-a mai făcut de ani de zile. Soția lui Marius Elisei a trebuit să renunțe la tot ce avea în plan, pentru a se putea pune pe picioare. (Vezi FOTO în GALERIE)

„N-am mai ajuns la coafor. Am făcut un atac de panică pe drum, așa cum n-am mai făcut de ani de zile. Oboseală, gânduri, stres, multe proiecte. Casă, copil, Marius, mama. De toți am grijă, pentru că ei sunt prioritari. Doar că uit să am grijă de mine! Sau nu am grijă de mine destul. Și nici nu aștept să aibă alții grija mea”, a scris Oana Roman în mediul online.