Oana Roman, implicată într-un nou scandal? ”Ar trebui dată în judecată, la modul cel mai serios”

Oana Roman nu scapă de gurile rele! Celebra vedetă de televiziune este implicată într-un nou scandal? De ce este acuzată și ce detaliu a adus-o din nou în prim-plan într-un scenariu dezavantajos?

Oana Roman, implicată într-un nou scandal? Ce critici primește?

Celebra Spintecătoarea de la Morgă o taxează pe Oana Roman pentru alegerea sa de a scădea din kilograme și le argumentează urmăritorilor săi de ce ceaiurile de slăbit și regulile de nutriție oferite de vedeta de televiziune nu sunt bune.

Mai exact, antrenorul de fitness și nutriție este de părere că jurnalista nu ar trebui să indice nimic din obiceiurile sale în ceea ce privește stilul de viață pentru că aceasta nu are pregătirea necesară.

De asemenea, a adus în discuție și modificările pe care femeia le face într-un program pentru a arăta ca desprinsă din reviste, lucru care s-a mai subliniat de nenumărate ori în mediul online. Oana Zăvoranu a taxat de-a lungul vremii foarte aprig modul exagerat al acesteia.

„Oana Roman ar trebui data in judecata , la modul cel mai serios . Nu are pregatire in domeniul nutritiei dar recomanda peste tot , dieta sa , adica nu mananca 16 ore. Bun! Dupa faptul ca nu mananca 16 ore din 24 , face o reclama excesivă la ceaiurile de slabit , mai pe românește recomanda infometare cu ceai de slabit ! Sa nu mai vorbim de photoshop!„, a detaliat specialistul.

Preț vs. calitate

Mai mult decât atât, nutriționistul a făcut un calcul simplu care demonstrează că pe lângă faptul că ceaiurile folosite de vedetă nu sunt ceea ce par, nici banii pe care cei interesați să slăbească nu merită. Cât ar fi normal să coste?

Calcul – O cutie de ceai SICURO SLIM costa 60 ron /60 grame . Aceasta cutie contine 16 plante . Am facut o cautare , in poza prezentată de mine vedeti cateva exemple. Fiecare planta in parte este undeva la 5 ron cutia , rezulta ca media unei cutii de genul acesta de ceaiuri costa pana in 10 ron. Este simplu de calculat , adunați 4 ron cu 5 ron , cu 6,2 ron ….. adica toate cele 16 plante , fiecare cate 50 grame! Ar veni 16x50g = 800 grame si valoarea totala a celor 16 ceaiuri luate separat …. o sa rezulte undeva la 88 ron … ca sa aflam cat ne costa 60 de grame din 16 plante impartim sa aflam cat ne costa 100g de ceai….. rezulta 11 ron . Astfel , 60 de grame cu 16 plante miraculoase , ne costa aproximativ 6-7 ron !

Specialistul trage un semnal de alarmă