La finalul anului trecut, Oana Roman anunța că s-a despărțit de tatăl fiicei sale, Marius Elisei. Vedeta și bărbatul au fost căsătoriți timp de șase ani.

Oana Roman a dezvăluit pe Instagram, în luna decembrie 2020, că a pus punct mariajului cu Marius Elisei. După separare, Oana Roman a rămas și fără afacerea ei cu haine, pe care o demarase în vara lui 2020, și pentru care muncea, pe brânci, ca să o dezvolte.

”Nu am avut de ales și merg mai departe pe drumul meu, atât profesional cât și personal. Eu am făcut tot ce am putut, am demonstrat că pot, am făcut-o pentru noi, ca familie, n-a fost de ajuns, am înțeles că nu se mai poate merge mai departe și o să-mi văd de drumul meu. Cred că este cea mai bună decizie, pentru că eu trebuie să mă concentrez să cresc acest copil minunat pe care îl am și să-mi văd de viața mea”, spunea Oana Roman pe Instastory, extrem de afectată.