Oana Roman îl face praf pe Marius Elisei: ‘Mama lui îi dă bani de țigări și băutură’

Cei doi foști soți și-au declarat război, iar bătăliile se duc pe platformele de social media. Ajunsă la capătul răbdării, Oana Roman îl face praf pe Marius Elisei. Vedeta, acuzații grave la adresa bărbatului.

După zece ani de relație, Oana Roman și Marius Elisei și-au spus adio, iar de data asta, despărțirea pare să fie una definitivă. Cei doi foști soți nu mai comunică direct, însă și-au declarat război, câmpul de bătălie ales fiind mediul online.

Oana Roman a decis că nu va mai ascunde sub covor problemele pe care le are cu tatăl fiicei sale, aducând o serie de acuzații dure la adresa bărbatului. Vedeta susține că Elisei nu și-a mai văzut fata, nu ajută deloc financiar la creșterea ei și a lăsat-o să îngrijească, zi și noapte, puii abia aduși pe lume de cățelușa lor, o sarcină nu doar obositoare, dar și costisitoare.

„Au sărit deșteptele care îmi spun: ‘Nu te mai plânge că strângi după căței. Că tu ți-ai asumat să ai pui. Dacă o sterilizai pe Luna nu mai aveai problema asta’, ceea ce înseamnă că nu mă urmăresc și habar nu au. Am explicat că nu mi-am dorit acești pui, că Marius a vrut pui. Marius a spus că se ocupă de ei. Bine, ar fi fost imposibil să se ocupe de ei. Pentru că el n-ar fi avut de unde să plătească niște mii de euro pe care eu i-am băgat în mâncare și în pastile. El are bani doar de țigări și de băutură. Probabil de la mă-sa, nu știu.”, a declarat Oana Roman, pe contul personal de Instagram.

Fiica fostului premier a subliniat că Marius Elisei a fost cel care a dorit ca Luna, cățelușa lor, să facă pui, în condițiile în care el nu are posibilitățile financiare de a-i îngriji, având alte priorități cu banii săi.

„M-am enervat foarte rău! Eu nu vând scump puii ăștia. Eu îi dau cât să-mi acopăr fix cheltuielile și ce bani am băgat în ei, atât. În rest nu fac o afacere din asta. Deci, domnul Elisei și-a dorit acești pui pe banii mei, evident. N-ar fi avut niciodată cum să cheltuie atâția bani cu sarcina Lunei și cu acești pui. Pe mine m-au costat peste 2.000 de euro. El trebuia să facă credit la bancă să poată să plătească lucrurile astea. A vrut pui pe banii mei și tot eu am plătit. Tot eu i-am crescut și am avut grijă de ei zi și noapte.”, a continuat Oana Roman.