Unde a fost văzută Oana Roman după anunţul despărţirii de Marius Elisei. Imaginile vorbesc de la sine FOTO EXCLUSIV

Abătută, epuizată, vedeta încearcă să facă față cât poate mai bine pentru a trece și peste această nouă provocare pe care i-o oferă viața. Echipa de paparazzi a redacției Playtech Știri a surprins-o recent pe Oana Roman, la scurt timp după anunțul despărțirii de Marius Elisei.

Este, cu adevărat, un nou început pentru Oana Roman. Cu doar câteva zile în urmă, vedeta a confirmat ceea ce mulți dintre cei care îi urmăresc activitatea în mediul online bănuiau deja: faptul că ea și Marius Elisei, tatăl Isabelei, au decis să pună punct relației lor și să pornească pe drumuri separate în viață, rămânând legați doar ca părinți ai fetiței.

Cu toate că vedeta a precizat că decizia a fost a ambilor, și ea, și Marius ajungând să înțeleagă că s-a ajuns în punctul în care problemele pe care le au nu se mai pot rezolva, iar un viitor în cuplu nu mai este posibil, Oana Roman este vizibil afectată de această schimbare majoră din viața sa.

Recent, la scurt timp după anunțul despărțirii, echipa de paparazzi a redacției noastre a surprins-o pe Oana Roman în timpul unei ieșiri în oraș. Echipată corespunzător pentru a face față vremii mohorâte de afară, fiica fostului premier s-a întâlnit cu o prietenă la o cafenea celebră din Capitală.

Cele două au rămas apoi în parcare, în frig și ninsoare, unde au mai vorbit câteva minute bune, semn că vedeta simțea nevoia să se descarce, să se confeseze și, poate, să primească și câteva sfaturi și încurajări. Imaginile obținute în exclusivitate de redacția Playtech Știri, în galeria foto de mai sus.

În momentul în care a anunțat separarea de Elisei, Oana Roman a mărturisit că nu se mai simțea fericită de ceva vreme și că este conștientă că ruptura ar fi trebuit să se producă mai devreme.

„Am hotărât acest lucru amândoi de ceva timp, dar el a stabilit să plece mult mai devreme. Eu mă simt eliberată de o mare povară. Nu mai aveam nicio șansă să salvăm ceva în relația noastră. Este un lucru pe care și eu mi l-am dorit. Vedem lucrurile diferit, aveam dorințe total diferite. Am încercat, dar mi-aș fi dorit ca acest lucru să nu se întâmple acum.

El a hotărât să plece mult mai devreme decât am stabilit. Nu este ok că eu am rămas singură acum cu toate pe cap, eu trebuie să am grijă de casă, de copil, de mama, eu trebuie să le fac pe toate. Dar asta este. Nici eu, nici el, nu eram fericiți, fiecare cu problemele lui.

Nu m-am simțit fericită și am trăit-o așa degeaba. Eu am spus că lucrul acesta trebuia să se întâmple de mai demult. El a insistat foarte mult ca Luna (n.r. unul dintre cei doi câini ai familiei) să facă pui, deși eu nu mi-am dorit lucrul acesta și asta e. Nu și-a asumat această responsabilitate.

Ultimul an a fost extrem de greu pentru mine, l-am simțit ca o povară. Lucrul ăsta trebuia să se întâmple mai demult. Probabil el va avea adevărul lui, povestea lui, nu mă interesează”, a mai completat aceasta, extrem de supărată.