Motivul pentru care Oana Roman s-a despărțit de Marius Elisei. Ce problemă majoră are el

Care este motivul pentru care Oana Roman s-a despărțit de Marius Elisei? Cei doi au divorțat oficial după un lung șir de despărțiri și împăcări. Care a fost problema majoră peste care nu a putut să treacă celebra vedetă?

Relația lor a fost controversată încă de la început, moment în care gurile rele spuneau că el a venit în atenția acesteia doar pentru bani sau statut. Cu toate astea, anii au trecut, iar acum îi regăsim tot împreună, deși după un divorț oficial. Vedetele susțin că le este cu mult mai bine acum și că un document nu schimbă cu nimic sentimentele pe care le poartă.

Iată că cei doi reușesc din nou să surprindă chiar și după șirul lung de despărțiri și împăcări, astfel că își doresc să spună din nou DA în fața ofițerului stării civile chiar în anul în care au semnat actele de separare oficială. Fosta prezentatoare a anunțat în urmă cu puțin timp că planurile lor în privința altei căsătorii sunt în derulare.

Amintim că actualmente foștii soți au divorțat pe data de 15 februarie, iar în ultimele luni relația lor a devenit una mai bună decât înainte. Pentru a putea fi din nou împreună, Oana și Marius vor face o slujbă pentru reînnoirea jurămintelor:

“Eu am divorțat, dar nu am apucat să-mi schimb actele. Nu cred că e cazul să ne recăsătorim civil. Parintele mi-a zis: «Eu slujba de dezlegare nu v-am făcut». Nu cred că mai e căzul să facem alte hârtii. Doar la biserică o să ne reînnoim jurămintele.”

„Și vreau să fac și o petrecere mare și să-mi fac o rochie cum vreau eu. Eu la nuntă de abia mă operasem și rochia mi-a făcut-o sor-mea, dar nu a fost cum am visat eu. Acum îmi fac o rochie ivoire sau roz pudră. Sper să ne ajute Dumnezeu să am timp să o facem anul acesta, prin septembrie”, a mai detaliat aceasta.

Aceasta a recunoscut și motivul pentru care a decis să pună punct relației. Din păcate, problemele bărbatului cu alcoolul au deranjat-o pe fosta prezentatoare și au făcut-o să renunțe la mariaj.

„El și-a dorit foarte tare să ne mai dăm o șansă. El a realizat că a greșit în multe cazuri. Am greșit și eu în trecut. Eu sper că și-a rezolvat problema cu alcoolul. Nouă separat ne e mai rau decât ne este împreună. Eu am stat două luni să mă gândesc. Nu am discutat nici cu prietenii, nici cu familia. Și mie mi-a fost greu fără el. Și eu am greșit în relația asta, sunt foarte impulsivă. Sunt mama dragonilor când mă enervez. Nu m-am mai putut controla și i-am spus lucruri nasoale”

Oana Roman (Sursa: Xtra Night Show)