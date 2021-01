Oana Roman, gest surprinzător la adresa lui Marius Elisei. El o părăsește, dar ea decide să facă asta

Chiar înainte de Crăciun, Marius Elisei și Oana Roman s-au despărțit. De atunci fiica fostului premier și-a dedicat timpul fetiței sale, Izabela. În urma divorțului au fost multe comentarii negative la adresa lui Marius, iar vedeta a răbufnit pe rețeaua sa de socializare.

Oana Roman a răbufnit pe contul ei de socializare după ce una dintre urmăritoarele sale i-a scris să renunțe la Marius Elsiei deoarece acesta nu merită atenția ei. Vedeta a reacționat imediat și i-a taxat pe cei care îl vorbesc de rău pe soțul său.

După ce Oana Roman a anunțat că Marius Elisei a plecat de acasă și a lăsat-o fără afacere, soțul vedetei a făcut și primele declarații.

Soțul Oanei Roman, Marius Elisei i-a oferit un copil acesteia, însă el și-ar fi dorit un frățior sau o surioară pentru fetița lor, Izabela. Cu toate acestea, deoarece a avut probleme după prima sarcină, fiica fostului premier nu mai poate avea copii.

”Eu nu mai am voie să fac un copil. Din cauza operației pe care o am, e imposibil. Mi-aș mai fi dorit unul, mai ales că Izabela este un copil atât de cuminte. Dar, doctorul mi-a zis foarte clar că nu se mai poate. Și am uitat… spre frustrarea lui Marius, care își mai dorește un copil și acum va avea ocazia să și-l facă”, a spus cu tristețe în ochi fiica lui Petre Roman, la emisiunea ”Trăiri alături de Andreea Mantea”.