Oana Roman a izbucnit în plâns, la TV. Nu a mai suportat, a spus ce îi lipsea lui Marius Elisei VIDEO

Nu mai este un secret că Oana Roman și Marius Elisei și-au spus ”adio” la finalul anului 2020. Cum, de altfel, nu este secret nici că cei doi și-au petrecut pentru prima dată sărbătorile de iarnă separat. Declarațiile Oanei Roman despre despărțirea de tatăl copilului ei. Vedeta a izbucnit în plâns.

Oana Roman, mărturisire dureroasă. Ce îi lipsea lui Marius Elisei: acum va avea ocazia să aibă al doilea copil

Marius Elisei pare că are deja o nouă relație de dragoste, acesta fiind motivul despărțirii lui de Oana Roman. Apropiații sunt cei care au oferit și primele informații.

„El are o nouă relație și este cam îndrăgostit. Noua iubită este înstărită. A cunoscut-o pe social media si au discutat o lună non-stop. El a făcut apoi destul de hotărât pasul decisiv, nu a stat prea mult pe gânduri. Marius și-a petrecut sărbătorile de iarnă alături de noua sa iubită. Probabil că Oana bănuia, fiindcă femeile simt acest lucru. A văzut şi ea că soțul ei este din ce în ce mai absent. Dar nu i-a zis nimic, nu i-a reproşat nimic lui Marius poate fiindcă a sperat până în ultima clipă că totul va fi doar o toană de bărbat aflat într-o criză a vârstei de mijloc”, a declarat o sursă din anturajul cuplului, pentru Playtech.

„Eu nu mai am voie să fac un copil. Din cauza operației pe care o am, e imposibil. Mi-aș mai fi dorit unul, mai ales că Izabela este un copil atât de cuminte. Dar, doctorul mi-a zis foarte clar că nu se mai poate. Și am uitat… spre frustrarea lui Marius, care își mai dorește un copil și acum va avea ocazia să și-l facă”, a povestit fiica lui Petre Roman în emisiunea ”Trăiri alături de Andreea Mantea”.

Unde se ascunde bărbatul după ce Oana a anunțat divorțul

Un apropiat de-al lui Marius Elisei a mărturisit pentru Antena Stars că, după ce acesta s-a mutat din casa în care locuia cu soția și copilul, și-a găsit loc într-un cartier rezidențial, singur, unde încearcă să-și refacă viața după separare. Conform aceluiași prieten, sărbătorile de iarnă și le-ar fi făcut fără compania altcuiva. Cât despre cât de des își vede fetița, pe Iza, aceasta are ocazie să vină la tatăl ei în vizită ori de câte ori își dorește. În ultima perioadă, a făcut naveta între cele două reședințe ale celor doi părinți.