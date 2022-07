Oana Roman, decizie radicală. Își va schimba viața total: „Fac pași concreți deja” VIDEO

Oana Roman a împărtășit cu fanii decizia radicală pe care a luat-o de curând. Celebra fostă prezentatoare de TV a hotărât să își schimbe viața. Cei care o iubesc se bucură enorm pentru vedetă. Ce face pentru a ajunge exact unde își dorește? „Fac pași concreți deja. Nu o să fiu singură. Acum ne pregătim, nu am stabilit exact”, a subliniat ea. Fiica lui Petre Roman are planuri mari pentru viitor.

Oana Roman, decizie radicală: vedeta vrea să își schimbe viața

Oana Roman merge an de an în vacanță în Franța. Vedeta consideră locul o a doua casă și se simte extraordinar acolo de fiecare dată. Ea a dezvăluit recent că își pregătește plecarea din România, dar nu definitiv. Cea din urmă a subliniat că o să vină în țară de sărbători sau oricând are un timp liber.

,,Am fost la mare câteva zile, aproape o săptămână. Acum ne pregătim să plecăm în Franța. Plec la Cannes în fiecare an de 30 de ani. Ne întoarcem, mai stăm puțin, iar o să plecăm la mare. După care probabil că o să mai plecăm undeva toți trei, ori în Grecia, ori în Turcia, pe undeva pe lângă, nu foarte departe. Nu am stabilit exact.”

,,încep să vorbesc cu ei pentru a stabili niște conexiuni”

Vedeta a început să își facă planuri cu privire la mutarea din țară. Ea a vorbit deja cu câțiva prieteni buni din Franța pentru a se asigura că are câteva proiecte în momentul în care o să ajungă acolo. Mai mult decât atât, bucuria imensă pentru aceasta este că acolo are prietene bune, așa că nu o să se simtă deloc singură.

,,Este un proiect la care eu lucrez și pentru care am început să fac pași foarte concreți deja, de anul ăsta. Fac pași concreți deja și începem să ne organizăm, încet, încet. Iza să meargă la Institutul Francez, să învețe o bază de franceză, ca apoi eu cu ea să pot vorbi mai mult. Eu am și foarte multe cunoștințe acolo, încep să vorbesc cu ei pentru a stabili niște conexiuni în vederea unor proiecte și a unor job-uri pe care să le am când mă duc acolo. Prietenele mele cele mai bune trăiesc pe Coasta de Azur. Una este de 15 ani acolo, alta de 10, alta de 8. Practic, dacă mă duc acolo, eu am și aceste prietene minunate și extraordinare care sunt ca familia mea, ca surorile mele. Deci, nu o să fiu singură. Eu merg oricum acolo de 30 de ani, este practic ca la mine acasă”, a mărturisit vedeta, pentru ego.ro.

,,Lucrul acesta nu s-a mai putut”

Oana Roman a avut multe probleme de sănătate după ce a născut-o pe fiica sa, moment în care medicii i-au explicat că ar risca foarte mult dacă ar mai rămâne încă o dată însărcinată.

Fiica lui Petre Roman ar fi trebuit să facă multe operații pentru a mai avea încă un copil. Cea din urmă a susținut totuși că i-ar fi plăcut să fie mamă și a doua oară, dar soarta a decis altceva în cazul său.