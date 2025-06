Oana Roman, criticată de internauţi pentru modul în care a îmbrăcat-o pe Isabela la festivitatea de premiere. Detaliul care a atras atenţia: „Machiată, cu tocuri, la 12 ani”

Oana Roman, cunoscută pentru prezența sa activă pe rețelele sociale, se află din nou în centrul atenției, de această dată din cauza alegerilor vestimentare făcute pentru fiica sa, Isabela. În vârstă de 11 ani, Isa a participat recent la festivitatea de premiere de la finalul clasei a IV-a, însă fotografiile postate de vedetă au atras critici dure din partea internauților.

După ce a publicat mai multe imagini de la banchetul Isabelei, în care fetița apare machiată și încălțată cu pantofi cu toc, Oana Roman a fost criticată pentru că ar fi ”maturizat” prea devreme copilul.

Mai mulți utilizatori de Facebook și-au exprimat nemulțumirea în comentarii, considerând că ținuta nu este potrivită pentru o fetiță de doar 11 ani.

”Nu te supăra pe mine, Oana! Am și eu o fată de 19 ani, anul 2 la Drept, iar una de 12 ani, trece clasa a VI-a! Nu este ok la un sfârșit de an școlar, la anii ei, să se marcheze, tocuri etc.!

O face matură rău machiajul și vestimentația! Zici că a terminat clasa a VIII-a! Felicitări oricum, dar mare atenție la vestimentație, în funcție de vârstă!”, i-a transmis o mămică vedetei.