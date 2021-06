Oana Roman, bătută și închisă în dulap. Totul despre drama trăită

Oana Roman a povestit în detaliu drama pe care a trăit-o. Cunoscuta vedetă a mărturisit că a fost bătută și închisă în dulap în perioada în care era doar un copil. Ce s-a întâmplat cu vedeta de televiziune din cadrul proiectului ‘Mămici de pitici cu lipici’?

Oana Roman a rămas cu traume mari din copilărie, iar de curând a fost extrem de transparentă și a vorbit despre ‘educația’ aspră de care a avut parte de la părintele ei în moduri pe care nu le-ar recomanda altor părinți și pe care nici ea la rândul său nu le-ar copia.

Vedeta își amintește chiar și acum bătăile crunte pe care le-a primit de la tatăl ei. Acesta a fost adeptul unor moduri spartane de a o învăța lecții despre viață, iar deseori mai punea mâna pe curea ori de câte ori aceasta făcea câte o năzbâtie. Vedeta de televiziune a fost marcată de ‘obiceiurile’ tatălui și chiar a avut nevoie mai târziu de terapie pentru că a intrat într-o depresie chiar în adolescență:

„Tata mă bătea cu cureaua. Odată țin minte că m-a închis în debara ca să mă pedepsească și m-a lăsat acolo singură, în întuneric, mai multe ore. Atunci a fost rău pentru ca am rămas cu traume, m-am speriat și plângeam foarte tare. De atunci mi-e frică de spații închise”, a declarat aceasta la emisiunea „Xtra Night Show”, de la Antena Stars.

„Se pare că eu am fost un copil mai năstrușnic. Dacă întârziam o jumătate de oră faţă de ora la care trebuia să fiu acasă mi-o luam. Am luat o palmă, am luat și mai multe. Cred că la el era un mod de a-și controla panica, să nu pățesc eu ceva. Aceste întâmplări au avut loc până pe la vârsta de 10 ani.

De palma lui tata mi-aduc aminte și astăzi. Când mi-o dădea, vedeam stele verzi și îmi ţiuia timpanul. Probabil nici el nu își dădea seama că dă atât de tare sau că lucrurile astea mi-au rămas întipărite. E mult spus că am fost un copil abuzat. Dar pentru mine aceste lucruri au rămas. El a fost destul de dur cu mine, tot timpul”

Oana Roman