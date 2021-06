Oana Roman are probleme. Ce se întâmplă cu vedeta în aceste clipe

Oana Roman și-a îngrijorat fanii cu ultimul mesaj pe care l-a postat în spațiul online. Vedeta le-a mărturisit că nu se simte deloc bine.

Oana Roman își ține mereu la curent fanii cu activitățile pe care le face zi de zi. Acum, fanii s-au alarmat după ce vedeta le-a mărturisit că nu se simte bine.

În urmă cu câteva ore, Oana Roman le-a spus prietenilor virtuali că merge la un eveniment, cu toate că nu se simte bine. Ea a mai făcut o postare în care și-a cerut scuze că nu le-a răspuns acestora la întrebări, însă i-a asigurat că o va face mâine.

„Plec la eveniment, deși nu mă simt biine. Voi răspunde mâine la toate întrebările voastre. Scuze că azi nu am reușit, dar nu m-am simțit foarte bine”, le-a scris Oana Roman prietenilor ei.

Vedeta a intrat în atenția publicului după ce fostul ei soț a declarat că își dorește să se împace cu ea. Cei doi au divorțat în urmă cu puțin timp și au transmis un mesaj conform căruia vor continua să își crească fetița împreună.

Chiar Marius Elisei a fost cel care a luat decizia separării de soția lui. El și-a făcut bagajele și a plecat de acasă, iar la acea vreme, Oana anunța, cu ochii în lacrimi, că ea și soțul ei nu mai formează un cuplu.

Iată că lucrurile s-au schimbat, iar acum Marius Elisei ar face orice ca să își recucerească fosta soție.

„La două, trei zile îi ofer flori, pentru că așa simt și pe lângă asta merită să… mă rog, e ok să oferi flori persoanei pentru care ai ceva.

Da, am iubit-o și o iubesc pe Oana în continuare. I-am și spus asta. Nu am cum să uit o persoană sau să spun că nu iubesc o persoană după 8 ani. Pot să spun că da (n.r. dacă e mult mai frumoasă relația lor după divorț). Este mult mai ok.

Dar se poate și mai bine. Evident că, după o asemenea întâmplare, nu se poate regla totul peste noapte”, a spus Marius Elisei.