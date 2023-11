Oana Roman a răbufnit pe internet: „Infractori care activează în mediul online”

Fiica fostului premier Petre Roman a răbufnit pe internet, făcând public un mesaj ironic la adresa celor care s-au agitat în ultimele zile, din cauza unor postări de publicitate la un produs promovat ca fiind din partea Familiei Regale, ce în realitate era fals. „Infractori care activează în mediul online”.

Un tânăr care activează în mediul online sub contul denumit nickandpete a vrut să testeze sinceritatea influencerilor din România când vine vorba despre promovarea de produse. Și-a făcut o adresă de e-mail falsă și a pus la punct mai multe date, în așa fel încât totul să pară cât mai real.

Utilizatorul online a trimis apoi pachete influencerilor cu o așa-zisă Brânză a Regelui, solicitându-le să promoveze produsul. Mai multe vedete au picat în plasa tânărului, făcând reclamă la alimentul cu pricina, fără să se documenteze temeinic în privința lui.

Oare câți influenceri nu se gândesc de două ori înainte să promoveze un produs care le pică în poală? Aceasta a fost întrebarea la care utilizatorul online care a păcălit vedetele a vrut să găsească răspuns. Printre ele s-ar fi numărat și Oana Roman, fiica fostului premier Petre Roman.

Oana Roman a făcut deja declarații, după ce ar fi fost păcălită cu pachetul cu brânză primit din partea Familiei Regale din România. Vedeta susține că nu a căzut în plasă. A postat materialele prin care promova alimentul, le-a șters, însă le-a păstrat pentru a fi folosite ca probe la dosarul tânărului.

Fiica fostului premier Petre Roman a precizat că i-a trimis tânărului care a contactat-o un e-mail în care l-a rugat să confirme cine e. De asemenea, a trimis unui angajat de la Casa Regală, pe WhatsApp, toate informațiile pentru a verifica speța în cauză.

Nu se știe cum va evolua situația până la urmă. Cert este că Oana Roman este determinată să vadă cum tânărul care s-a ascuns după un cont fals, pentru a pune în lumină iresponsabilitatea influencerilor, va răspunde în fața legii pentru faptele sale.

Miercuri, 8 noiembrie 2023, Oana Roman a venit cu noi precizări privind scandalul izbucnit pe tema influencerilor din România. Vedeta a postat câteva clipuri în care dezbate subiecte precum taxe, prețuri, costuri majorate și altele, fiind în același timp ironică cu cei care s-au agitat în ultimele zile.

Oana Roman a răbufnit după ce a văzut că românii acordă mai multă atenție unor subiecte irelevante din mediul online, în loc să își îndrepte focusul pe adevăratele probleme cu care se confruntă.

„Vă dați seama ce am făcut?! Vai de capul meu ce am făcut! Nu știu cum mai pot să mă uit în oglindă, fraților! E ceva rău de tot! M-am compromis: am băut, m-am drogat, am condus, am făcut chiar și reclame la jocuri de noroc și păcănele.

Mi-am exploatat și copilul ca să fac bani în online. Ceva rău de tot! Fraților, voi nu mai aveți contact cu realitatea și nu vă dați seama ce înseamnă să faci rău în online. Chiar nu vă dați seama că vi se mută atenția către lucruri fără relevanță?