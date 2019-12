Oana Roman a răbufnit după ce s-a pozat îmbrăcată sumar. ”M-ați călcat în picioare pentru că nu urlu!”

Oana Roman s-a despărțit în urmă cu câteva zile de soțul ei, Marius Elisei. Vedeta a decis să anunțe această ruptură prin intermediul rețelelor sociale, mai precis printr-o postare pe Facebook. După cei șapte ani de căsnicie încheiați, fiica lui Petre Roman a acceptat să se pozeze fără inhibiții, în pat, însă, din păcate „și-a pus toți fanii în cap”.

Oana Roman, replici dure pentru cei care au atacat-o

Oana Roman a acceptat să o ajute pe prietena sa, Vica Blochina în promovarea brandului său de lenjerii de pat. Astfel, ea a apărut într-un pictorial în care care a fost îmbrăcată mai multe decât sumar.

Dar Oana Roman le-a răsuns tuturor celor care au ținut să o critice pentru aparițiile ei care au șocat lumea mondenă.

„Am făcut o ședință foto, am pus o poză ! Decentă ! Nu știu dacă frumoasă sau nu, dar frumosul e relativ, și subiectiv ! Și v ați năpustit asupra mea că șacalii , ați aruncat ura, venin, răutate, jigniri de necitit. V ați vărsat negrul din suflete, v-ați răzbunat pe mine pentru ce știu eu ce lipsuri afective sau materiale aveți! Ați arătat cât de mult rău poate zace într o femeie, unele care sunt mame, bunici , soții. M ați călcat în picioare pt că am curaj, pt că sunt asumată, pt că nu urlu, nu țip, nu mi pun poalele în cap, pt că am coloana vertebrală, stau dreapta , am carieră muncită din greu de peste 20 ani, pt că lupt că să fiu independentă, liberă , și în loc să faceți la fel, din neputința aruncați cu tot ce e mai rău în voi ! Apoi va supărati că va răspund și nu stau să înghit r_ _ _ _ _l vostru !

Pe de altă parte mult mai multe că voi, se identifică și rezonează cu mine ! Nu le vedeți nici pe ele, multe și frumoase. Alegeți să fiți negre la suflet și fără șansă de a deveni oameni frumoși. Tot răul asta se întoarce la voi ! E păcat! Veți rămâne la fel de nefericite!”, este mesajul transmis de Oana Roman pe pagina sa de Instagram.