Oana Roman a răbufnit. A anunțat că dă în judecată o vedetă TV, apoi a șters mesajul

Oana Roman este foc și pară. Aceasta a ajuns să ceară ajutorul pe un grup de socializare pentru a face rost de un avocat bun pentru a da în judecată pe cineva care i-a ”terfelit” copilul în mod public, pe rețelele de socializare.

Oana Roman a răbufnit

Imaginea de la care a pornit totul este cea pe care v-o prezentăm mai jos: Se pare că este vorba despre un instastory, iar la nume este trecut cel al actriței Oana Zăvoranu. Între timp, ambele poze au fost șterse de pe conturile de socializare, cel mai probabil de către Oana Roman.

”Am nevoie de un avocat bun”

În replică, Oana Roman a declarat într-o postare pe un grup de socializare.

”Dragilor, azi o excepție cu acordul adminilor. Vă rog, am nevoie de un sfat juridic beton pentru a face plângere și orice altă cale legașă există pentru a trage la răspundere o persoană care a furat poza cu copilul meu, fără acordul meu, și a denigrat acest copil public pe rețelele sociale. Atâta timp cât atacurile au fost la adresa mea nu am reacționat pentru a intra în conflict cu un om cu grave probleme psihice, dar atacul la adresa copilului meu și al oricărui copil este de neacceptat pentru oricine. Cred că nu există precedent în lume ca cineva să atace public un copil minor. Vreau să știu dacă există cale legala de a atrage raspunderea penala cât și civilă pentru așa ceva. Am nevoie de un avocat bun și hotărât, care să mă ajute în acest demers. Vă mulțumesc. De azi dimineață nu mai sunt om și numai un părinte sau un om cu minim de umanitate poate înțelege ce înseamnă să-ți fie terfelit copilul”, a scris Oana Roman. Iată dovada mai jos.

Dacă ar fi să urmăm șirul poveștii, se pare că Oana Zăvoranu le-ea declarat război influence-ițelor din mediul online, făcând mai multe postări pe această temă. O postare recentă este și aceasta:

”Ce faceti, ma, influencerele p…., nici in vacanta nu pot sa stau de voi? Atentie mare ca dupa ce Pinocchio pestriț nu mai doarme noaptea ca se lupta sa va influenteze😂😂😂 sa mai faceti niste bube ceva, mai vrea sa mai faca rost de pe spatele vostru de fraiere naive de niste ‘marintis’ pentru cearceafurile ei de zeci de mii de euro, (unul cica e 2000€ din ala de care are numai ea

😂😂😂…facut de Donatella sa moara familia ei, (a lu’ Donatella), facute cu dedicatie😂😂😂 numai pentru ea, ( in Turcia sunt numai versace si dior la 50€ ce brand vrei tu 😂😂😂 pe alese)… mai gaseste ea niste supozitoare interesante de care voi nu stiati inca si poate daca ‘va influenteaza’ ea sa le folositi va ies si niste hemoroizi… Da va rog eu, platiti orice, haliti orice, ca ramane dupa fara job, ca ea e baza in casa, ca George sotu’ zis si Țeparu,(de ce i se zice oare asa?😂) e mai casnic si nu se baga in cloaca ei. Si va rog eu mult de tot inca ceva…votati-o, ma, si pe Rasputia,(fosta Peppa Pig) ca cica a fost si ea nominalizata de prietena ei (…) ca INFLUENCERA si ea ….vinde cei mai frumosi iegari de 12 roni, hai va rog eu mult de tot ma😂😂😂😂😂…mor cu asta, jur ca e epic, e jale de data asta…v-am atasat si foto ca sa va ‘delectati’ si sa nu ziceti ca ma roade pizma 😂😂😂 To be continued… Si continuam cu restul de Influencere MY ASS cu NUME PRECISE 💪💪💪Love Oana ♥️”.