Oana Roman a făcut anunțul. Ce se întâmplă în căsnicia vedetei

De multă vreme Oana Roman este activă în mediul virtual, postând zilnic pe rețelele de socializare și povestindu-le fanilor ei despre orice noutate are loc în viața sa. Și nu de puține ori a discutat și dspre problemel de familie pe care le-a avut cu Marius Elisei.

Recent Oana a dat un interviu în care a povestit despre relația sa cu Marius, cu sinceritatea caracteristică. A povestit despre suişurile şi coborâşurile relaţiei cu soţul ei, și espre cum e viaţa fără planuri şi a demonstrat încă odată că este un om extrem de optimist, chiar și în condițiile în care ne aflăma cum.

”A fost un an bun, eu nu îl văd ca pe un an greu. A fost un an foarte bun, pentru că mi-am găsit o casă extraordinar de frumoasă, a fost o schimbare la care nici nu visam. Am avut un noroc foarte mare de la Dumnezeu că ne-am găsit această casă absolut minunată, pe care am luat-o la un preţ nesperat de bun. A fost o schimbare extrem de pozitivă pentru noi, mai ales că perioada de izolare ne-a prins în casă nouă, cu grădină mare. Ne-a fost mult mai uşor.”, povestește vedeta.