Oana Roman, din nou în spital cu fiica ei. Ce probleme de sănătate are micuța?

Oana Roman nu a început deloc anul nou cu bine. După dezvăluirile grele pe care le-a făcut în cadrul emisiunii „Trăiri alături de Andreea Mantea” despre starea de sănătatea a mamei sale a urmat anunțul despărțirii definitive de Marius Elisei, iar acum fiica celor doi a ajuns din nou pe mâna medicilor.

Vedeta, transparentă ca de obicei, a oferit detalii mămicilor care o urmăresc pe rețelele de socializare și le-a înștiințat de problema pe care a întâmpinat-o cu Isa, lucru care ar putea să le fie de ajutor dacă ajung într-o asemenea situație.

Fiica fostului premier al României a dovedit că este o femeie puternică, iar viața vrea în continuare să îi arate asta, punând-o constant în stuații grele. Conform spuselor vedetei de televiziune, singurul său copil are probleme la stomac, iar în urmă cu două zile o febră mare a fost motivul pentru care fosta prezentatoare a ajuns cu ea la spital.

Mărturiile vedetei

”Am lipsit motivat pentru că Isa nu se simte bine. Când am ajuns acasă, Isa a făcut febră și nu am știut de ce. A continuat să facă febră și azi noapte și astăzi, așa că a mers la spital cu tatăl ei, pentru că ultima dată am mers eu cu ea și oricum nu puteam merge amândoi.

I-au făcut niște analize, se pare că este ceva la stomăcel, nu știm exact încă ce, nu i-au ieșit toate analizele, este sub tratament. Sperăm să fie mai bine”, a spus Oana Roman pe pagina sa de Instagram, scuzându-se astfel în fața admiratorilor pentru că nu a interacționat deloc cu ei, așa cum i-a obișnuit de ani buni, dar situația a impus o pauză pe rețelele de socializare.

