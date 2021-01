Oana Roman a ajuns cu mama ei la spital. Ce a pățit Mioara, după sărbători

Oana Roman a fost prezentă în emisiunea ”Trăiri alături de Andreea Mantea”, de la Kanal D, în cadrul căreia a vorbit despre cele mai recente provocări, separarea de soțul ei, Marius Elisei, cum s-a descurcat în pandemie, cine îi este alături, dar și care este starea de sănătate a mamei ei, Mioara Roman, care nu a mai fost văzută de mult în spațiul public.

Oana Roman, din nou la spital. Informații despre starea de sănătate a Mioarei Roman

Oana Roman a povestit recent că mama ei are în continuare probleme de sănătate și că, în cel mai scurt timp, o va interna în spital pentru mai multe investigații. Fosta soție a lui Petre Roman suferă de mai multe afecțiuni cronice.

„Mama nu a fost bine, înainte de Crăciun, deloc. Am fost cu ea la spital. A fost complicat. Continuă să fie complicat. De abia acum va face analizele, pentru că am așteptat să treacă Sărbătorile. O să o internez miercuri două zile ca să își facă investigațiile posibile, să vedem cum se va derula totul în continuare. A fost mai OK, mai stabilă de Crăciun”, a povestit vedeta.

Episodul din decembrie

Oana Roman a tras o sperietură groaznică la mijlocul lunii decembrie. Mama ei s-a simțit foarte rău, iar vedeta a decis să cheme de urgență Salvarea. Medicii au ajuns la fața locului în aproape 45 de minute. După un control medical, au decis să o ducă pe pacientă la spital pentru mai multe investigații. Oana nu a putut fi alături de aceasta, dat fiind protocolul medical impus în pandemie.

„Mama s-a simțit foarte rău, a trebuit să chem salvarea. Am chemat o salvare privată, pentru că altfel probabil aș fi așteptat 2-3 zile. Au venit în 45 de minute. I-au făcut un control și au hotărât să o ia la spital pentru mai multe investigații. Numai că la spital, din cauza situației cu Covid-ul, eu nu am putut să intru și mi-au spus că mă vor suna, să mă țină la curent cu starea ei. Deci prea multe vești nu am.

Norocul meu e că a venit salvarea destul de repede, eram foarte speriată de faptul că o să vină foarte greu. Avantajul că având un abonament la spital privat, lucrurile s-au mișcat puțin mai repede. Vă mulțumesc mult pentru toate gândurile. Doamne ajută!”, a declarat Oana Roman.