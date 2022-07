Oana Radu nu va face plajă anul acesta. De ce a luat această decizie: „Nu e și cazul meu” EXCLUSIV

Oana Radu nu vrea să audă anul acesta de plajă și băi de soare. „Am decis să merg în ianuarie sau februarie cu iubitul, în Dubai. Până atunci avem de muncă!”, spune vedeta care s-a transformat aproape peste noapte EXCLUSIV

Oana Radu, vedeta care a purtat în ultimele luni o bătălie dură cu kilogramele, este decisă să nu meargă anul acesta la plajă. Iar hotărârea ei nu are nimic a face cu rușinea sau dorința de a se izola.

Chiar și atunci când am evenimente la malul mării, tot nu prea am timp de plajă. De ce? Fiindcă întâi repetăm, facem ultimele pregătiri și când se termină totul se cam duce și soarele la culcare, ca un făcut!”, susține aceeași Oana Radu.

„Știu că vara toată lumea asta visează, să meargă la mare, la plajă, la băi de soare. Nu e și cazul meu. Cel puțin nu anul acesta! Am multe concerte de onorat, de marți până în weekend, și am decis să le acord lor prioritatea maximă.

Cea care a reușit performanța rară de a slăbi mai bine de 50 de kilograme în ultima perioadă de timp, pornind de la 120 de kilograme, susține că decizia legată de absența băilor de soare nu e legată de actuala stare a corpului ei:

„Nu e vorba despre nicio rușine legată de modul în care arăt. Nu are ce rușine să-mi fie! Și nici nu vreau să mă izolez de lume sau de cineva anume. Pur și simplu, am alt program vara asta! Plajă poți face, dacă ți se face dor de asta, aproape oriunde, și în curte la bunica. Însă împreună cu iubitul meu am decis că vom merge la plajă în Dubai peste șase luni, fie în ianuarie, fie în februarie”.