Oana Radu, mesaj disperat pentru iubitul ei, după ce a fost stropit cu benzină. Medicii au făcut anunțul

Iubitul Oanei Radu este în stare gravă la spital, după ce a fost stropit cu benzină și ars de viu. Cântăreața le-a dat vestea tristă fanilor și prietenilor săi, mai apoi a făcut anunțul dureros. Ce apel a făcut artista către toți cei care o cunosc și nu numai?

Oana Radu, apel disperat către fanii săi. Iubitul său are urgentă nevoie de sânge

Oana Radu trăiește un adevărat coșmar de când iubitul său Alin a fost stropit cu benzină și ars. Bărbatul a suferit arsuri de 75% din suprafața corpului, iar acum se află într-o stare critică sub atenta supraveghere a medicilor. Artista a făcut un apel disperat către cei ce o cunosc sau o iubesc.

Cântăreața le-a dezvăluit fanilor săi, pe rețelele de socializare, că Alin are nevoie urgentă de sânge pentru a putea supraviețui, astfel că i-a rugat să vină să doneze. Tânărul a fost victima unei fapte terifiante. Un individ a aruncat un cocktail Molotov asupra sa pe scara blocului din orașul său natal. Acum, acesta este internat la Spitalul Floreasca și are nevoie de de sânge pentru a putea trece cu bine peste aceste clipe negre.

Medicii au decis să-i amputeze un membru inferior

„Am decis să apelez la voi pentru că iubitul meu, despre care v-am povestit că a avut un accident și a fost ars de viu în scara blocului, are nevoie de sânge. Am nevoie de voi, dacă vreți să faceți o faptă bună, dacă ați fost vreodată în situația asta și ați fi avut nevoie de ajutor, am nevoie să donați sânge oriunde în țară, orice fel de grupă sanguină aveți. Am nevoie să donați pentru Suflea Mihai Alin. Dacă sunteți din București, mâine (luni, 19 august – n.r.), după 10, vă aștept la Spitalul Floreasca, unde el este internat. Nu știu dacă am crezut vreodată că o să fiu în situația asta, încerc să mă motivez, încerc să mă ridic puțin”

Oana Radu