Oana Pellea, în doliu. Fostul primar din Băilești, cel care s-a ocupat de Casa Memorială Amza Pellea, a murit prea devreme: „Ştia asta de mic”

Clipe dificile pentru Oana Pellea. Celebra actriță este în doliu, după ce Costel Pistritu, omul care a avut inițiativa de a înființa Casa Memorială Amza Pellea din județul Dolj, a trecut la cele sfinte. Bărbatul avea 54 de ani. Mesajul emoționant scris de fiica regretatului actor pe rețelele sociale.

Oana Pellea a făcut un anunț trist pe rețelele sociale, în seara zilei de vineri, 16 decembrie. Actrița plânge moartea lui Costel Pistritu, fostul primar al comunei Băilești. Bărbatul suferea de o boală cumplită, incurabilă.

Un om ce a fost Primarul Baileștiului si care s a zbatut pentru acest oraș! Acest om cu un suflet imens a plecat astazi la “TATA DOAMNE” asa cum il numea pe Dumnezeu! A plecat la doua zile dupa ce a avut aniversarea de 54 de ani! Imi pare ingrozitor de rau! Am pierdut un om drag! Am pierdut un prieten sufletist si vesel!

Citește și 39 de ani de la moartea lui Amza Pellea. Totul despre marea lui iubire pe care a găsit-o într-un copac: „Mamă, ce frumusețe!”

Oana Pellea a fost cutremurată de vestea primită. Profund recunoscătoare fostului edil pentru tot ce a făcut pentru Casa Memorială a lui Amza Pellea, fiica celebrului actor a dezvăluit că regretatul primar ar fi prezis faptul că va muri în anii tinereții.

Tata Doamne sa te primească in Imparația Sa! Iti mulțumesc pentru tot, dragul meu Costel Pistritu. Mi-ai spus demult ca esti grăbit sa infaptuiești lucruri pentru ca știi de mic ca o sa mori tânar.

N-am vrut sa te cred si am răspuns: Ce prostie spui! Ai zambit si mi-ai spus: Stiu eu. Daca ti-am greșit cu ceva in viața asta, iartă-mă! O sa am grijă de merii si vișinii plantați de tine in curtea mea din munți!

Ai adus puietii din Bailești, de la tine din grădină si i-ai plantat cu mâna ta! Cele mai bune mere din lume le am in gradina mea…Drum bun, spirit luminos! Condoleanțe familiei! Imi pare foarte foarte rau!”, a scris Oana Pellea pe pagina sa oficială de Facebook.