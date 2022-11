Ce a pățit Oana Pellea după ce a luat un taxi în București. S-a întâmplat chiar aseară

Oana Pellea a avut parte de o experiență neplăcută în București. S-a întâmplat chiar aseară, la scurt timp după ce a ieșit de la un spectacol. Artista a povestit ce a pățit după ce a urcat într-un taxi. Cum a reulit șoferul să o sperie pe celebra actriță: „Vă recunosc, experiența aceasta nu a fost chiar plăcută…”

Este una dintre cele mai cunoscute actrițe ale scenei teatrului românesc, o figură importantă în spațiul public, o voce ce nu ezită niciodată să își expună gândurile și, atunci când este cazul, momentele ce îi trezesc emoții uriașe, fie că sunt plăcute sau neplăcute.

Oana Pellea a trăit o adevărată spaimă, marți seara, în Capitală. După ce a încheiat un spectacol, actrița a decis să ia un taxi până acasă, nebănuind nicio clipă că drumul se va transforma într-un coșmar.

La scurt timp după ce a urcat în mașină, șoferul a devenit recalcitrant, însă nu acesta a fost detaliul ce a speriat-o, ci faptul că bărbatul asculta, în buclă, o înregistrare audio ce i-a dat fiori: un discurs rostit de Nicolae Ceaușescu.

Simțindu-se în pericol, singurul lucru pe care artista a putut să îl facă a fost să își scoată telefonul și să filmeze, imaginile ajungând apoi pe platformele de social media.

Oana Pellea a ajuns, în cele din urmă, cu bine la destinație, însă nu va uita prea curând experiența avută într-un taxi din București, experiență pe care a numit-o „un salt mortal în timp”.

Actrița a povestit totul într-o postare în mediul online:

„O experiență…Halloween ul meu…

In taxi bucuresti 2022 asta seara 1 noiembrie…ma intorc de la spectacol ..

Te urci in taxi si faci un salt mortal in timp…GROAZNIC!

Update.

Nu asculta un post.. avea o inregistrare IN BUCLĂ!

Era un taxi public… Merg foarte mult cu taxiul public…am avut pana acum experiențe foarte bune..am prieteni printre taximetristi..unul chiar pe viata… mi e ca un frate…Cristi

Respect orice meserie … acord respect fiecărei persoane..dar, va recunosc, experienta aceasta nu a fost chiar plăcuta…

Sigur…sunt oameni si oameni…poti asculta orice doresti intr un spatiu privat…dar ma aflam intr un spatiu destinat transportului public.

L am rugat politicos sa dea mai incet…n a facut o…

Am ajuns cu bine…