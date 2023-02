Oana Mizil, primele declaraţii după ce Marian Vanghelie a fost văzut în compania unei femei. „Vorbim mai des decât înainte”

La începutul lunii noiembrie, anul trecut, Oana Mizil și Marian Vanghelie luau decizia de a se despărți după mai bine de 10 ani de relație. Decizia venea după mai multe situații de scandal, și chiar acuzații de abuz fizic. Au trecut aproape două luni de la acel moment, iar acum Oana Mizil face primele declarații referitoare la pozele în care Marian Vanghelie a fost văzut în compania unei femei, dar și despre cum decurge relația lor acum.

În noiembrie 2022, așa cum redacția noastră a relatat pe larg, apăreau primele informații despre despărțirea dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie. Unul din motive, așa cum relata nepoata lui Serghei Mizil, ar fi fost neînțelegerile care au apărut în timp între cei doi, deși păreau a le merge bine împreună.

Deși toată lumea credea că cei doi sunt căsătoriți, imediat după apariția acestor informații, fostul primar al Sectorului 5 declra că „Nici nu am fost căsătorit cu Oana, ca să divorțez. Nu știu ce se întâmplă. Dar o las pe ea să comunice ce vrea și unde vrea”, iar Oana Mizil se reuzma în a spune că „preferă să se abțină” de la comentarii, după care a adăugat: „Sunt etape și etape în viață”.

Vezi și: Serghei Mizil s-a săturat de certurile dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie: ‘E strict treaba lor ce fac!’ EXCLUSIV

De la acel moment au trecut deja două luni aproape, iar recent Marian Vanghelie avea să fie surprins în compania unei alte femei. Deși imaginile au apărut în spațiul public, Oana Mizil în declarațiile sale dă de înțeles că acum se înțeleg mai bine, și că s-ar putea să existe o șansă de împăcare între cei doi:

„Suntem bine, și eu și fetița. Tot timpul vorbesc cu Marian la telefon despre fetiță. Vorbim mai des decât înainte și ne înțelegem mai bine. Nu știu dacă o să ne mai împăcăm, asta doar Dumnezeu știe ce o să fie cu noi. Eu sunt bine așa cum sunt.

Tocmai ce am venit dintr-o vacanță, de câteva zile. Am fost cu fata în Italia, am fost puțin și la schi. Ne este bine așa. În orice caz, suntem mult mai liniștite.

Despre acele imagini care au apărut cu Marian pot să spun că o cunosc pe acea doamnă. Au avut doar o întâlnire de lucru, nu este problemă.”, a declarat Oana Mizil, pentru click.ro.