De ce s-au certat de fapt Marian Vanghelie și Oana Mizil. Dezvăluiri bombă despre Bogdan Diaconu, bărbatul care ar fi declanșat furia fostului primar (Exclusiv)

Scandalul dintre Oana Mizil și Marian Vanghelie pare a fi departe de a se fi încheiat. Sătul de speculațiile care au apărut în presă, în ultimele zile, Marian Vanghelie a decis să rupă tăcerea și să spună adevărul despre Bogdan Diaconu, bărbatul cu care ar fi vorbit partenera lui de viață.

Sătul de zvonurile apărute în presă, fostul edil s-a dezlănțuit la adresa fostului deputat Bogdan Diaconu. Marian Vanghelie a făcut declarații incredibile pentru impact.ro, unde a specificat faptul că nu există nicio relație între concubina lui și Diaconu, deși cei doi au format un cuplu în trecut.

După ce s-a scris în presă că Marian Vanghelie ar fi agresat-o fizic pe iubita lui, iar bruneta a ajuns la spital și a cerut și ordin de restricție împotriva fostului primar, pe care apoi l-a retras, Oana Mizil a declarat că ea și concubinul ei au avut un conflict casnic, cum au toate familiile.

Mai mult de atât, fostul deputat susține că nu a fost bătută de către fostul primar al sectorului 5 al Capitalei.

„Nu m-a lovit, a fost o mare exagerare. Pe fondul de stres, de 5 ani suntem haituiti de DNA, pur si simpu am ajuns la un moment de oboseala, saturatie, nervozitate, iar vineri seara ca in orice familie am avut o altercatie, o mica altercatie, eu am vrut sa plec la mare mai devreme, el nu putea, ne-am suparat si ne-am certat.

De ce am ajuns eu la spital? După condamnarea sotului, eu am probleme cu cortizolul pe fond de stres si fac tensiune, am tensiune fluctuanta. Vineri seara, pe fondul de oboseala si stres maxim si suparare, am avut 18 cu 16 tensiunea, de aceea am chemat salvarea, Marian s-a speriat foarte tare.

Nu, nu, nu am fost lovita cu putere, m-a apucat de bratul stang si m-a imbrancit, asta a fost singurul moment. Nu m-a lovit cu altceva, nu m-a batut. Nu m-a lovit la cap, nu am nimic, nu am vanatai. Am vrut putin sa il sperii pe sotul meu prin acest ordin de restrictie”, a declarat Oana Mizil, potrivit stiripesurse.ro.