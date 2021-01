Oana Lis, veste uriașă în căsnicia cu Viorel. 2021 este anul cel mare

Oana și Viorel Lis o să devină părinți. Blondina a făcut un anunț în urmă cu puțin timp. Se pare că cel mai mare vis al Oanei Lis este pe cale să se îndeplinească.

Aceasta a spus că va deveni mamă, după ce i s-a aprobat certificatul de părinte adoptator. În prezent, soții Lis așteaptă să fie sunați ca să poată adopta un copil. Întreg procesul ar putea să dureze o lungă perioadă de timp, iar Oana Lis a afirmat că este dispusă să aștepte.

„Eu am făcut tot ceea ce ține de mine. Acum aștept să fiu sunată atunci când se întâmplă în sistem o minune. Mi se pare normal să dureze timp. Am văzut comentarii pe Internet de la unele persoane că durează mult. Și o femeie care rămâne gravidă, durează 9 luni până când își vede copilul. Nu mai spun că în zilele de astăzi femeile au probleme și durează 10 ani până să rămână gravide”, a declarat Oana Lis, pentru Antena Stars.

Dar Oana a spus că a așteptat să aibă răbdare, iar așteptarea va fi răsplătită peste măsură.

„Adică pentru mine nu este nicio problemă că durează. Mi se pare normal să dureze, pentru că nimic în viață care este frumos și minunat nu vine de pe o zi pe alta. Eu am făcut tot ce ține de mine și acum aștept să intervină destinul, Dumnezeu. Bineînțeles că am învățat să am și răbdare. Nu aveam înainte. Îți dai seama, când ești tânăr nu ai răbdare în general. Dar eu am învățat să am și asta mă ajută”, a mai spus Oana Lis.