Oana Lis, singură de ziua ei. Ce cadou i-a făcut totuși Viorel: ”Nu mai contează”

Oana Lis (41 de ani) și-a serbat onomastica singură, fără prieteni alături sau petreceri cu fast cum ne obișnuise în trecut. În schimb, și-a rezervat o zi exclusiv pentru ea, în care s-a răsfățat prin oraș. În acest timp, Viorel Lis i-a pregătit o mică surpriză acasă.

Oana Lis a vorbit cu regret depre petrecerile răsunătoare din trecut pe care le dădea de ziua ei. Pe de altă parte, se bucură de faptul că în această perioadă poate păstra distanța față de persoanele din jur, pentru a nu-i face rău lui Viorel Lis.

„Înainte mă petreceam mult mai frumos, astăzi m-am scos singură în oraș, am mâncat ceva bun. Mi-e dor de petrecerile de dinainte, nu pot să spun că sunt în culmea fericirii, dar fiecare zi e frumoasă și trebuie să ne bucurăm de ea așa cum e. Doamne ajută să am toată viața bani să ies singură în oraș. Când eram mică eram foarte rușinoasă. Am observat la multor femei le este jenă să se ducă singure undeva. Dar psihologia m-a învățat să mă obișnuiesc să stau singură. Mă bucur de singurătatea mea. Este normal să mă feresc de prieteni perioada asta pentru a-l proteja pe Viorel cât voi mai putea”, a povestit Oana la Antena Stars.