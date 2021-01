Oana Lis, totul despre cum îi satisface plăcerile lui Viorel: ”Nu este nicio rușine”

Oana Lis deja și-a obișnuit fanii cu o naturalețe pe care toată lumea a ajuns să o aprecieze la ea. Aceasta a vorbit recent despre un subiect mai intim, despre cum îi satisface poftele și plăcerile lui Viorel. Ce face aceasta pentru soțul ei?

Oana Lis e una dintre cele mai transparente și joviale vedete de la noi, motiv pentru care e și apreciată de ani de zile. Aceasta a vorbit despre cum îi satisface plăcerile soțului, iar răspunsul e strâns legat de pasiunea sa pentru jocurile de noroc. Blondina vine cu mărturii așteptate de fani.

Aceasta a declarat pentru Antena Stars că au existat multe momente în care toată lumea i-a pus la zid, dar ei nu s-au lăsat niciodată doborâți. Imaginea lor a atras mereu atenția, diferența de vârstă și de statut la fel, iar cele enumerate au fost motivele din top pentru care mulți nu le-au dat șanse, dar iată că mariajul lor a fost unul mult mai sudat decât al numeroșilor cârcotași. Cei doi și-au demonstrat iubirea de multe ori și astfel au reușit să fie unul din cele mai longevive cupluri din showbiz-ul românesc.

Pentru că-l iubește și îi acceptă de ani buni pasiunea pentru jocurile de noroc, Oana se duce tocmai până în Ilfov pentru a-i pune biletele fostului edil al Capitalei. Vedeta a spus că nu e nicio rușine și că toți angajații caselor de pariuri sunt foarte drăguți cu ea, precizând că e vorba despre o plăcere a soțului care a ajuns să fie controlată, nicidecum o dependență.

”A fost și varianta de a juca online, dar lui Viorel îi plăcea să aibă biletele. Am mers o perioadă în Ilfov, dar ca să îi fac plăcerea lui Viorel. Nu este nicio rușine, oamenii de acolo au fost destul de drăguți cu noi. Este o plăcere controlată. Își permite și el. Atunci când ai avut mii de oameni în subordine, novelul tăi de adrenalină este foarte crescut. Nu poți brusc să te apuci de grădinărit. Am mers o dată pe săptămână acolo, am prins și ninsoarea”

Oana Lis (Sursa: Antena Stars)