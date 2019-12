Oana Lis se pregătește să devină mamă. Ce a anunțat vedeta la 40 de ani, chiar în prag de Sărbători

Oana Lis surprinde din nou! De data aceasta, vine un un anunț pe care îl așteptau toți fanii săi. Cum se pregătește vedeta să devină mamă și ce le-a dezvăluit celor care o iubesc în prag de sărbători?

Oana Lis și Viorel Lis au una dintre cele mai controversate relații din showbiz-ul românesc. Mulți au crezut că nu o să dureze, dar iată că anul 2020 îi prinde tot împreună. Cu toate că sunt de ani buni împreună, cei doi nu au făcut un copil. Blondina a recunoscut în nenumărate rânduri în emisiunile de televiziune faptul că și-ar fi dorit de mult să devină mamă. Oana a mărturisit recent că încă își dorește să facă un copil, deși nu este la prima tinerețe.

În stilul său caracteristic, soția fostului edil al Capitalei a glumit mai întâi pe tema aceasta, spunând că își dorește de sărbători doar să facă revelionul la munte, dar este prea scump. Mai apoi, a mărturisit că niciodată nu este prea târziu pentru a-și dori să devină mamă, mai ales că în ultimii ani a stat mult mai mult în preajma copiilor, lucru care a amplificat dorința sa.

„Într-adevăr, am 40 de ani şi nu am copii, însă asta îmi oferă timp să mă ocup de mine, momentan. Dar asta nu înseamnă că este târziu. Sunt alte vremuri acum dar, ştii cum este, aştept o minune. Cred că acesta este primul lucru care îţi lipseşte pentru a fi o femeie împlinită. Da, într-adevăr sunt femei care nu vor să facă copii, dar eu nu sunt aşa. În ultimii ani au început să mă atragă copiii, să mă joc cu ei, să mă gândesc la lucrul ăsta pentru că este ceva ce vine din noi. Oricât am spune „nu”, instinctul matern, iubirea de mamă este în noi”

Oana Lis (Sursa: Antena Stars)